Disleksi nedir? Disleksinin Belirtileri Nelerdir?

Genel ifade ile okuma güçlüğü olarak tanımlanan disleksi, çocuğun okuma performansının belirgin olarak düşük olduğu durumları tanımlar. Bu sebeple disleksi tanısı almış bir çocuk, dilin kullanımı ve sözel ifadelerde çoğu zaman zorlanmakta, işitme ve kavrama becerilerinin eksik olması nedeni ile sözcüklerde fonetik (ses) ayrımı yapmakta oldukça zorlanmaktadır. Okuma yaparken, sözcük atlama, ekleme veya yanlış okuma disleksi tanısı olan çocukların okuma hatalarından bazılarıdır. Okumada bu hataları yapan bir çocuk okumaktan ve yazmaktan kaçınmakta, okuma hızı oldukça yavaş olmakta, okuduğunu anlama becerisi de son derece zayıf olmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün bir türü olarak en yaygın karşılaşılan disleksi durumu, özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin bir çoğu için ifade edilen terimdir. Disleksili bir çocuğa öğrenmeyi öğretmek en önemli işlevsel kazanımdır. Bunu yapabilmenin en önemli koşulu, çocuğun bireysel özelliklerini doğru bir şekilde keşfetmek, buna uygun olarak bireysel eğitim programı hazırlamaktır. Çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak hazırlanmış eğitim programı, çocuğun öğrenmesini kolaylaştırma, günlük yaşama katılmasını sağlama ve özgüvenini arttırma açısından oldukça önemlidir.

Hizmet almak isteyen ailelere yönelik bu kurumlardan biri olan, Basamak Disleksi Merkezi’nde,ücretsiz değerlendirme seansına katılarak çocuğunuzun durumu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Basamak Disleksi Merkezi 2014 yılında Basamak Danışmanlık olarak kurulmuş, ardından devlet desteği ile hizmet alınabilen bir eğitim merkezi olarak hizmetini sürdürmektedir.

Bunun yanında,

Aile danışmanlığı,

Gelişim, Dikkat, dil ve zeka testlerinin uygulanması hizmetleri de verilmektedir.

2017 yılında merkezimiz Ümraniye’de açılmıştır. Açılan binamız, modern bir özel eğitim merkezinin gerekliliklerini göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Merkezimizde, özel eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile beraber, ergoterapi, yaratıcı drama ve spor hizmetleri de bulunmaktadır. Basamak Disleksi Merkezi olarak disiplinler arası işbirliği ve birlikte çalışmanın oldukça önemli olduğunun farkındayız ve bu ilkemiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu nedenle, merkezimizde farklı branşlarda alanında uzman hocalar işbirliği içinde çalışmakta aynı zamanda çocuk psikiyatristleri, çocuk nörologları ve okullar ile koordineli olarak ilerleyerek çocuğunuzun gelişimine en doğru katkıyı sağlayacak hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

Detaylı bilgi için;

www.basamakozelegitim.com

www.basamakozelegitim.com/disleksi/disleksi-okulu/

Telefon: 0216 639 0 100- 0546 639 0 100 mail: info@basamakozelegitim.com

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