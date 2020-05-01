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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » ODA Tiyatrosu zor günler yaşıyor, destek bekliyor
ODA Tiyatrosu zor günler yaşıyor, destek bekliyor


Tiyatro sahibi, Yönetmen Yazar Senarist Aktör Kaan Erkam tarafından yapılan açıklama da sanatseverlerin oda tiyatrosuna destek olunmasını istedi.

Yapılan açıklama da;

Kıymetli sanatseverler,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de sosyal ve ekonomik açıdan sarsan covid-19, ülkedeki tüm sektörleri olumsuz etkiledi.

Pandemi yüzünden zarar gören birçok sektörden biri de özel Tiyatrolar oldu. Sahnesi olmayan turne yapan tiyatrolardan daha fazla, kendine ait salonu olan ekipler en fazla zararı görmekte.

Pasaj içlerinde var olan tiyatro salonlarının kapatılıp dükkân yapıldığı son zamanlarda, kurtarılması gereken aslında bu yeni tiyatro salonları.

Oda Tiyatrosu 30 yıllık bir ekip. Son on yıldır Mecidiyeköy’deki sahnesinde kendi oyunlarını sergilemekle kalmıyor, birçok ünlü tiyatroya ya da amatör tiyatrolara da sahnesini açıyor.

Ancak bu son dönemde tiyatro salonu kapanma tehlikesi yaşıyor. Mülk sahibinin kiralarını yarı yarıya düşürmesi bile çare olmuyor. Kira, elektrik, su gibi ana masraflar ödenemiyor. Ekim ayında sezon açılana kadar, yok olmamak için tiyatromuzun sizlerin desteğine ihtiyacı var. Siz de destek olmak isterseniz, tiyatro ile 0 212 266 77 43’den bağlantı kurabilir ya da Fongogo tarafından açılan destek linkine tıklayarak yardım edebilirsiniz.

https://fongogo.com/Project/oda-tiyatrosu-sahnesini-kurtarin-2

İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

Sanatla kalın

📆 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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