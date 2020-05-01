MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Adalar, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Mekanlar, Politika, Sivil Toplum, Toplum » İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın son hali
İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın son hali


Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışına bir gün kala adaya ait görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda adanın görüntülerine ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.

Bugün açılıyor! İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın son hali – Tıkla İzle

Yassıada olarak bilinen ismi 2013’te “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen adada düzenlemeler tamamlandı. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce adanın bir videosu paylaşıldı. Videoda adanın görüntülerine ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.

📆 27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
27 MAYIS 1960…
27 Mayıs 2020 Çarşamba

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR