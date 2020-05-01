İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın son hali

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışına bir gün kala adaya ait görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda adanın görüntülerine ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.

Bugün açılıyor! İşte Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın son hali – Tıkla İzle

Yassıada olarak bilinen ismi 2013’te “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen adada düzenlemeler tamamlandı. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce adanın bir videosu paylaşıldı. Videoda adanın görüntülerine ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.