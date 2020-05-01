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İstanbul’un camileri cuma namazına hazırlanıyor, hasret bitiyor


Müslümanların camilerde namaz kılma hasreti yavaş yavaş sona eriyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılmaya kapatılan camiler 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte belirlenen şartlara uygun olarak yeniden ibadete açılacak.

Koronavirüs ile mücadelenin normalleşme döneminde camilerde tedbirli olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde namaz kılınabilmesi için mesafeli seccade yerleri işaretlendi.

İstanbul`un tüm camilerinde olduğu gibi tarihi camilerinden Süleymaniye Camii 29 Mayıs`ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri camileri dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında Süleymaniye Camii’de dezenfekte edildi. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları ibadete açıldıktan sonra da rutin olarak sürdürülecek.

Galeri
📆 26 Mayıs 2020 Salı 17:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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