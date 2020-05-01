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Ahmet Şimşek Koleji
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Tıraş Bıçakları; Keskin ve Dayanıklı


Erkeklerin bakımlı görünmesi de, kadınların bakımlı görünmesi kadar önemlidir. Erkeklerin bakımı için her şeyden önce kaliteli bir tıraş şarttır. Tıraş yaparken dikkatli olmak gerekir. Çünkü tıraş bıçağı keskin ve tehlikelidir. Küçük bir dikkatsizlikle cildinizi tahriş edebilirsiniz. Bu da hoş bir görüntüye sebep olmaz. Aynı zamanda kullandığını tıraş ürünleri de kaliteli olmalıdır.

Tıraş Ürünleri

Hem erkekler hem de kadınlar tıraş yapmaktadırlar. Ancak, erkekler arasında bu durum daha yaygındır.

En kullanışlı ürünler ise şunlardır;

  • Dynamo 3 bıçaklı oynar başlıklı kayganlaştırıcı bantlı tıraş bıçağı 1400 adet
  • Rockface tıraş jeli/shave gel 200 ml
  • Wilkinsonswordprotect tıraş köpüğü 200 ml

Bu ürünleri her zaman rahat ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Dynamo 3 Bıçaklı Oynar Başlıklı Kayganlaştırıcı Bantlı Tıraş Bıçağı 1400 Adet

Sürekli tıraş bıçağı satın almak istemiyorsanız, hep bir kenarda kaliteli tıraş bıçakları dursun diyorsanız bu paket tam size göre. Oynar başlıklıdır. Rahatça kavrayabilirsiniz. Bıçak araları açıktır dolayısıyla kolay tıkanmaz.

RockFace Tıraş Jeli/Shave Gel 200 Mililitre

Tıraştan önce uygulanır. Aktif soğutma ve nemlendirici bileşenlerinden oluşur. Kalın ve kremsi bir köpük halindedir.

WilkinsonSwordProtect Tıraş Köpüğü 200 Mililitre

Kısa ve zor tüyler için yakın tıraş sağlar. Tıraştan önce cilt için ekstra koruma sağlar. Tahrişleri ve yanmaları önler.

📆 26 Mayıs 2020 Salı 15:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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