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Ahmet Şimşek Koleji
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TÜKODER, “Elektrik dağıtım şirketleri, yönetmeliğe aykırı hareket ediyorlar!


Elektrik faturalarının, yasal süresinden uzun sürelerde düzenlendiği yönünde gelen şikâyetler ile ilgili Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Genel Başkanı Aziz Koçal’ın bir açıklamayla tepki gösterdi. 

Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder) Genel Başkanı Aziz Koçal, “Elektrik dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yayınlamış olduğu yönetmeliğe aykırı hareket etmeye devam ediyorlar” dedi. 

       EPDK nın yayınlamış olduğu Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Sayaçların okunması ile ilgili 32/1 maddesi  “ Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur. Bu okuma aylık okuma olarak değerlendirilir”  Hükmüne aykırı olarak 40/90 gün arasında fatura düzenlendiği yönünde çeşitli şikâyetler tarafımıza ulaşmaktadır.

İstanbul da bir vatandaşa Enerjisa Şirketi tarafından 88 günlük 676,00 Tl lik bir fatura düzenlenirken, aynı binadaki diğer komşusuna da 88 günlük, Gölcükte ise Sepaj enerji tarafından yine bir vatandaşa ise 55 günlük 337,00 TL fatura düzenlendiği tarafımıza gelen şikâyetlerden bazılarıdır. 

       Bilindiği üzere EPDK Başkanı İGDAŞ Faturalarının yasal düzenleme sürelerine uyulmadığı gerekçesi ile 08/05/2020 tarihinde bir Televizyon kanalında vatandaşlara seslenerek    “Sayaç bu işin terazisidir. Güveninizi kaybetmeyin. EPDK gereğini yapacaktır.

Yanlış faturaları ödemek zorunda değilsiniz. Mevzuat doğru fatura ödemesini gerektirir.” Demişti, Bu sözlerin Elektrik dağıtım şirketleri içinde geçerli olduğunu düşünüyoruz. EPDK Başkanının demecine ve tebliğ hükümlerine göre Bu vatandaşların bu faturaları ödememesi gerekiyor. Ödemediğinde elektriği kesilir ise nereye başvuracak. Faturaları 35 günün üzerinde düzenlenen  abonenin de saatlerinin bulunduğu yerin değişmediği ve okunabilir bir yerde olduğu halde neden bu kadar uzun süre de fatura düzenlendiğini haklı gerekçesi olabilir mi?. Bu tür uygulamaların haklı gerekçesinin olamayacağı kamuoyuna bizzat EPDK tarafından açıklanmıştır. 

       İGDAŞ faturaları ile ilgili kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda, EPDK’nın bu hassasiyetini diğer doğalgaz şirketleri ve elektrik dağıtım şirketleri hakkında da göstermesi gerektiğini onlar hakkında da EPDK’ya şikâyetler gittiğini gerekli incelemeye başlandığına dair açıklamalar beklediğimizi ifade etmiştik.

       Şimdi kamuoyu huzurunda soruyor ve gereğinin yapılması talep ediyoruz.

       Gerek Kadıköy de enerji dağıtımı işini üstlenen Enerjisa şirketi gerek ise Gölcük’te enerji dağıtımı işini üstlenen Sepaş şirketi hakkında inceleme başlatacakmısınız.

       İki üyemiz ve benzer durumda başka abonelerinde olduğunu bildiğimiz uygulamaların derhal düzeltilmesi ve faturalarının iptal edilmesi Enerji dağıtım şirketlerinin “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Sayaçların okunması ile ilgili yönetmeliğe “ uygun hareket edilmesi yönünde gereğinin yapılması için ve EPDK başkanının Tüketicinin haklarının korunması yönünde kamuoyuna yansıyan hassasiyetinden hareketle talep ediyoruz.

📆 23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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