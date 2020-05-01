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Ataşehir’de bir baba oğlunu silahla vurdu


Baba ile evlat arasındaki kavganın sonu kötü bitti, İstanbul Ataşehir’de babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Ataşehir’de aralarında yaşanan tartışma yüzünden çıkan kavgada babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Bir parkta baba ile oğlu arasında yaşanan tartışma esnasında adam silahla ateş ederek vurduğu oğlunun başında bir süre bekledi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir parkta bulunan S.K. ile 30 yaşındaki oğlu U.K. arasında tartışma yaşandı. Silahına davranan S.K., oğluna ateş ederek ağır yaraladı. Kurşunun hedefi olan U.K. yerde yatarken, baba S.K. bir süre vurduğu oğlunun başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Ağır yalanan U.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

📆 21 Mayıs 2020 Perşembe 23:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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