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Sinema Oyuncusu Selahattin Taşdöğen Yönetmen Koltuğuna Oturuyor


GÜNEŞİN KIZI FİLMİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Yapımcılığını Medet DOLAŞ’ın Uygulayıcı yapımcılığını Özgür ÖZKAN’ın üstlendiği “Güneşin Kızı” adlı sinema filmi, Haziran sonu çekimleri başlıyor.

Yönetmen koltuğuna dizi ve sinema dünyasının yakından tanıdığı  oyuncu Selahattin TAŞDÖĞEN üstlenecek.

Usta oyuncu Selahattin TAŞDÖĞEN’in Yönetmenlik koltuğunda ilk projesi olması tüm dikkatleri üzerine çekti.

Filmin yapımcısı Medet DOLAŞ’ın yaptığı açıklamada, usta oyuncu Selahattin TAŞDÖĞEN ile çalışmak benim için bir gurur. Kendisi ekranlar da sayısız projelere imza attı, eminim ki bir çok yönetmen den daha tecrübeli dedi.

📆 21 Mayıs 2020 Perşembe 22:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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