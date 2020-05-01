Mavi Whatsapp Plus Nedir? Nasıl İndirilir?

Whatsapp için geliştirilen üçüncü parti uygulamalardan biri olan Whatsapp Plus programı, Whatsapp’in yapamadığı ya da kısıtladığı pek çok özelliği barındıran bir uygulamadır. Sunduğu özellikler açısından oldukça popüler olan uygulamanın yazılımcısı bir Türk mühendistir.
Mavi Whatsapp Plus Özellikleri Nelerdir?
Whatsapp için geliştirilen pek çok üçüncü parti uygulama olsa da Whatsapp plus sunduğu pek çok özellik ile diğerlerinden çok daha farklı bir yere sahiptir. Programın sunduğu özelliklerden başlıcaları şunlardır:
Whatsapp plus kullanmak için iki farklı seçeneğiniz bulunur. Birincisi Whatsapp plus uygulamasını indirebilir, program üzerinden yönergeleri izleyerek Whatsapp’ı kullanabilirsiniz. Diğer kullanım özelliği ise orijinal Whatsapp kullanmaya devam ederken, programı da eşzamanlı kullanabilme. Ancak bilinmesi gereken programın sadece Android cihazlarda çalışabilmesidir. Maalesef program halen IOS işletim sistemi tarafından desteklenmez.
Whatsapp Plus indir – https://indirgeek.com/whatsapp-plus/
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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