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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’da gökdelenler 19 Mayıs için Türk Bayrakları ile süslendi


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde İstanbul’da gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezleri ve plazalara asılan dev ay-yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde İstanbul genelinde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken, otoyolu kullanan sürücüler için ise güzel bir görüntü oluşturdu. Dev Türk bayrakları drone ile havadan görüntülendi.

📆 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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