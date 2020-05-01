Ayvalı: Kayyum PKK’ya darbedir, HDP Kapatılmalıdır

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı:

Kayyum PKK’ya darbedir, HDP Kapatılmalıdır

HDP’li Belediyelere kayyum atanmasının ardından CHP yönetimi yine kayyuma karşı çıktı. CHP’nin “seçimle gelen seçimle gitsin” söylemiyle HDP’nin yardımına koşmasına Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı’dan yanıt geldi. Ayvalı, “Şehit annesinin, Diyarbakır annesinin, Türk kadınının ve bütün Türk milletinin ortak sorunu terördür. Kayyum atamaları, PKK terörüyle mücadelenin gereğidir.HDP, PKK’nın siyasi partisidir.” dedi.

Iğdır, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Muş Altınova’nın HDP’li belediye başkanları terörle mücadele kapsamında gözaltına alındı ve yerlerine kayyum atandı. Karara HDP ile birlikte CHP cephesinden itiraz geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı açıklamada “seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekli” ifadesini kullanarak partisinin tavrını yansıttı. Vatan Partisi,PKK’nın siyasi kolu olan HDP’ye kayyum desteği verilmesine tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, kayyumun PKK terörüyle mücadelede önemli olduğunu belirtti ve HDP’nin kapatılmasını talep etti:“Şehit annesinin, Diyarbakır annesinin, Türk kadınının ve bütün Türk milletinin ortak sorunu terördür. Kayyum atamaları, PKK’ya indirilmiş darbedir ve terörle mücadelenin gereğidir. PKK insanlık düşmanı, kadın düşmanı, çocuk düşmanı bir terör örgütüdür.

PKK’NIN KADIN VE ÇOCUK KATLİAMLARI

“PKK, 1984 yılından beri düzenlediği sayısız saldırıda binlerce vatandaşımızı asker-sivil, genç-yaşlı, kadın-çocuk ayırt etmeden şehit etmiştir. 1987’de Pınarcık’ta 16’sı bebek ve çocuk, 6’sı kadın 30 kişi katledildi. 1992’de Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4’ü çocuk, 4’ü kadın 12 kişi kurşuna dizildi. Siirt Derince köyünde 13’ü çocuk 22 kişi okul bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü. Kızılay Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da 6 aylık hamile Songül Yılmaz’ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu. 30 Temmuz 2018’de Yüksekova’da 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan araçları patlatılarak şehit edildi. Bu terörü yapan PKK’nın siyasi partisi HDP’dir ve HDP kapatılmalıdır!”

HDP’NİN “KADIN HAKLARI” TEZVİRATLARI

Ayvalı özellikle HDP’nin, kayyumun atandığı bazı belediyelerin başkanlarının kadın olmasını bahane gösterip, “siyasette kadın iradesi bastırılıyor” gibi tezviratları yükselttiğine belirtti. Ayvalı Kent Konseylerinin Kadın Meclislerinin söz konusu propagandaya alet edildiğine dikkat çekti: HDP ‘Kadın düşmanı kayyumlar’ sloganlarıyla bir kampanya yürütüyor. Kayyum atamalarının siyasette kadın iradesinin bastırılması amacıyla yapıldığını dillendiriyor. Örneğin, Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınmasında amaç kadın kazanımlarına saldırıymış. Türkiye’de bu zokayı yutan kadın örgütleri vardır, Kadın Meclisleri gibi. Oysa IŞİD ne ise PKK da odur.”

Ayvalı, vatansever ve çağdaş kadın teşkilatlarına da önemli bir çağrı yaptı: “Antiemperyalizm kırmızı çizgimizdir. Batı’dan program ithal etmeye gerek yok, Atatürk Devrimi kırmızı çizgimizdir. Kadının kurtuluşunu hedeflediğini iddia eden her hareket terör örgütüyle ve siyasi uzantılarıyla arasına kalın bir çizgi çekmek zorundadır.”