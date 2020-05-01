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Kadıköy itfaiyede tören düzenlendi, cenazeler memleketlerine uğurlandı


Kadıköy’de itfaiye merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye erleri için Kadıköy İtfaiye İstasyonu’nda tören düzenlendi. İtfaiye erlerinin naaşı siren sesleri eşliğinde itfaiye aracıyla tören alanına getirildi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı.

Kadıköy’deki feci kazada hayatını kaybeden itfaiye erleri için tören düzenlendi – Tıkla İzle

Kadıköy’de tatbikat sırasında itfaiye aracının merdiveninin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşerek hayatını kaybeden itfaiye erleri Emircan Çolak (28) ve Mehmet Ali İnal (24) için tören düzenlendi. Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda düzenlenen cenaze törenine, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile çok sayıda meslektaşları katıldı. Hayatını kaybeden Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal’ın Türk Bayrağına sarılan naaşı itfaiye aracıyla istasyonun önüne getirildi.

Törende konuşan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “İki meslektaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dün burada rutin kontrol ve eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucu iki arkadaşımız şehit olmuştur. Emircan Çolak olay yerinde, Mehmet Ali İnal ise kaldırıldığı hastanede, yoğun bakımda hayatını kaybetmiştir. Derin üzüntülerimi paylaşmak istiyorum” dedi.

İtfaiye erlerinin aynı tarihte İstanbul İtfaiyesi’nde işe başladıklarını ve beraber eğitim aldıklarını söyleyen Albayrak, “Aynı istasyonda görev yapan bu iki arkadaş, vazife başında yine birlikte şehadete erişmiştir. Henüz bir yıldır teşkilatımızda görev yapmalarına rağmen bu iki arkadaşımız, çalışkanlığı ve vazife bilinciyle amirleri ve mesai arkadaşları tarafından takdir edilmekte ve sevilmekteydi. Kelimelerin kifayetsiz, acının ise derin olduğu şu anda, sözlerimi bitirirken şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından helallik alındı ve dualar okundu. İtfaiye eri Emircan Çolak’ın naaşı, itfaiye aracıyla siren sesleri eşliğinde memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesine uğurlandı. İtfaiye eri Mehmet Ali İnal’in naaşının ise memleketi Kütahya’ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, törene katılan vatandaşlar maske ve eldiven takarak önlem aldı.

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📆 10 Mayıs 2020 Pazar 14:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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