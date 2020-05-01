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Fenerbahçe’de bir kişinin korona virüse testi pozitif çıktı diğeri de şüpheli


Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışan bir personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bir personelin ise şüpheli durumda olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’ye kötü haber Samandıra’dan geldi. Sarı-lacivertli takımda yapılan korona virüs testlerinin ardından alınan sonuçlarda Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışan bir personelin hastalığa yakalandığı duyuruldu.

Testi pozitif çıkan bir kişinin yanı sıra bir personelin ise şüpheli durumda olduğu aktarıldı. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.”

📆 07 Mayıs 2020 Perşembe 22:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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