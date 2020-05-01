Beyaz Eşya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Beyaz Eşya Seçmenin Püf Noktaları

Evlerde kullanılan en önemli eşyaların başında beyaz eşyalar gelir. Peki beyaz eşya alırken nelere dikkat etmeliyiz? Beyaz eşyalarda hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyız? Bu soruların cevabını cimri.com üzerinden inceleme yaparak sizin için hazırladık. En çok kullanılan eşyalardan biri olan çamaşır makinesinden başlayabiliriz:

Çamaşır Kapasitesine Göre Ürün Seçimi

Çamaşır makinesi satın alırken dikkat edilmesi gereken konuların başında makinenin toplam çamaşır kapasitesidir. Bu durumda kullanıcılar kendilerine en uygun çamaşır makinesini seçebilirler. Farklı ağırlıklarda çamaşır yıkayabilen makineler arasından seçim yapabilirsiniz. Her markanın kendine özgü bir çamaşır makinesi tasarımı vardır. Bazı makinelerde 15 kilograma kadar çamaşır yıkanırken bazı makinelerin kapasiteleri 3 kilogram olabilir. Bu durumda ihtiyacınıza en uygun makineyi seçmelisiniz. Aynı zamanda çamaşır makinelerinin bakımını yaparak performansı artırabilirsiniz.

Buzdolabının Kaç Bölmesi Var?

Mutfaklarda kullanılan beyaz eşyalardan biri olan buzdolabı en çok kullanılan ürünler arasındadır. Buzdolabı için yapacağınız tercihte özellikle ne kadar ürünü dolapta saklamak istediğinizi belirlemelisiniz. Eğer derin dondurucu bölmesini daha çok kullanıyorsanız derin dondurucusu daha büyük olan bir buzdolabı tercih edebilirsiniz. Sebze ve meyve bölmeleri buzdolabını daha verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Eşyaların iç kapasitesi kadar dış hacimleri de önemli bir unsurdur. Mutfakta kapladığı yere göre buzdolabı seçimi yapabilirsiniz. Evde, iş yerinde, ya da farklı yerlerde kullanılan buzdolaplarına uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

Ürünün Boyutlarını Göz Önünde Bulundurun

Hangi beyaz eşyayı nerede kullanmak istiyorsanız o alana göre ürün seçmelisiniz. Eğer büyük bir mutfağınız varsa daha uzu nve geniş buzdolabı ya da derin dondurucu seçebilirsiniz. Küçük bir banyonuz varsa ufak bir çamaşır makinesi satın alabilirsiniz. Yapacağınız seçimlerde ürünlerin boyutlarını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Aksi halde satın aldığınız ürünü monte etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Çamaşır ve bulaşık makineleri genellikle kare bir tasarıma sahiptir. Bu ürünler için standart yerleri evde kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca ürününü boyutları ev taşınması gibi durumlarda önemli bir etken haline gelir.

Hangi Enerji Sınıfına Ait?

Satın alacağınız her bir beyaz eşyanın farklı enerji sınıfı olabilir. Bu durumda kendi bütçenize göre tasarruf yapabileceğiniz enerji sınıflarını belirleyebilirsiniz. Böylelikle farklı enerji sınıfına ait eyaz eşyaları seçebilirsiniz. Elektrikli beyaz eşyalarda yaklaşık 10 adet enerji sınıfı vardır. Harfler ile ifade edilen enerji sınıfı satın aldığınız üründe yer alır. Beyaz eşya satın alırken bu özellikleri inceleyebilirsiniz. Genellikle A sınıfı beyaz eşyalar daha az elektrik harcar. Bu durumu dikkate alabilirsiniz. Farklı marka ürünlerin enerji sınıfları değişiklik gösterebilir. Aynı ürün bir diğer markada daha yüksek ya da daha düşük enerji sınıfına ait olabilir.

Bütçenizi Belirleyebilirsiniz

Herhangi bir beyaz eşya satın almadan önce kendi bütçenizi belirleyebilirsiniz. Böylelikle seçim yaparken fiyat aralıklarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Belli başlı kriterlerden biri de ürüne ayıracağınız bütçedir. Bu bütçe ile hareket ederseniz istediğiniz ürünü daha kolay seçebilirsiniz. Buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde ya da derin dondurucularda kendi bütçenize göre en uygun ürünleri bulabilirsiniz. Bu ürünleri internet üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Hangi Mevsimde Kullanacaksınız?

Satı aldığınız beyaz eşyaları sürekli mi yoksa mevsimlik olarak mı kullanacaksınız. Bu durumda farklı ürün seçenekleri oluşturabilirsiniz. Eğer bir derin dondurucuyu sadece yaz ayında kullanacaksanız, daha geniş bir buzdolabı satın alarak o ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu durumun tam tersi de olabilir. Tamamen derin dondurucu kullanmak için daha geniş bir ürün satın alabilirsiniz. Çamaşır ve bulaşık makineleri genellikle dört mevsim kullanılır.