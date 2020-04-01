Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi işlemi, son yıllarda oldukça revaçta olan oldukça incelik ve titizlik isteyen bir işlemdir. Günümüzde en çok tercih edilen estetik işlemlerin başında gelen saç ekimi işlemi, neredeyse her yaştan ve her kesimden insana uygulanabilmektedir. Gayet ciddi bir medikal işlem olan saç ekimi, bireyde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan saç dökülmesi sonucunda uygulanır. Sıklıkla erkeklerde uygulansa da kadınlarda da saç ekimi işlemi uygulaması mümkündür. Saç ekimi işlemi gerektiren saç dökülme problemlerinin ise pek çok farklı nedeni olabilir. Günümüz insanının en büyük sorunu olan stres, saç dökülmesine yol açabilirken; çeşitli ilaçların kullanımı da saç dökülmesini tetiklemektedir.

Kişinin genetik yapısı, hormonsal faktörler, çevresel durumlar, hastalık, stres durumu ve çeşitli ilaçların kullanımı sonucu açığa çıkabilen saç dökülmesi; bireyi psikolojik olarak da oldukça etkilenmektedir. Genç yaşta dökülen saçları ile kelleşen insanlar, yaşıtlarının yanında psikolojik olarak kötü etkilenebilmektedir. Günümüzde saç dökülmesine karşı olabilecek en ideal çözüm saç ekim işlemidir. Oldukça kısa sürede işlemin yapılması, işlemin sonucundan vücutta herhangi bir iz bırakmaması ve işlem sonucundaki ekilen saçların ömür boyu kalıcı olması gibi faktörler neticesinde öne çıkan saç ekim işlemi, çağımızda en sık tercih edilen estetik ameliyatların da başında gelmektedir.

Yüksek oranda başarı yüzdesi ve ülkemizde de sık sık uygulanması ile öne çıkan saç ekim işlemi, pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Alanında yetkin ve profesyonel plastik cerrah hekimler tarafından gerçekleştirilmekte olan saç ekim işlemi, Türkiye’de de pek çok hastane bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Saç ekim işleminin yapılışından bahsedecek olursak; saç ekimi operasyonundan önce çeşitli tahlil ve saç analiz işlemleri yapılır. Yapılan bu analizler neticesinde; işleme alınacak greftlerin bölgeleri, miktarı ve saç ekimi yapılacak bölge belirlenmiş olur. Saç ekim işlemini yapacak olan plastik cerrah hekimi, gerçekleştirilecek operasyon neticesinde oluşum beklenen yeni saç çizgisinin çizim işlemini yapar. Bireylere yapılacak saç ekimi işlemi esnasında; lokal anestezi veya sedasyon anestezi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu anestezi uygulamaları sayesinde gayet ağrısız ve acısız bir operasyon geçirilmesi sağlanmış olur.

Saç ekim işlemi öncesinde dikkat etmesi gereken pek çok farklı durum olan bireylerin, işlem sonrasında da dikkatle takip etmesi gereken püf noktalar bulunmaktadır. Uzman hekim tarafından işleme uygun görülen kişiler, saç ekim işlemin ardından ilk üç gün evde istirahat etmeli ve baş bölgesine darbe almamaya özen göstermelidir. Gerçekleştirilen saç ekim operasyonunun ardından ilk 15 gün bölgesel kızarıklıklar ve kabuklanmalar oluşabilir. Bunlar gayet doğaldır.

Oluşan bu kızarıklık ve kabuklar, istirahat halinde geçirilecek 15 günün ardından kendi kendine dökülecektir. Ayrıca; bu süreçte kişinin şapka takması da şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu şekilde saç bölgesi çeşitli dış etmenlerden korunmuş olur. Bunlara ek olarak; belli bir süre sonra şok dökülme evresi olarak nitelendirebileceğimiz bir süreç yaşanacaktır. Bu dönemde ani dökülmeler yaşanabilir, fakat kesinlikle panik yapılmamalıdır. Çünkü bu dönemde yeni saç köklerine kesinlikle zarar gelmez. Ve son olarak bu dökülme aşamasının ardından saçlar gür bir şekilde çıkmaya başlayacaktır.

Günümüzde saç ekimi operasyonları için FUE adı verilen bir yöntem geliştirilmiştir ve bu yöntem saç ekim operasyonlarında sıklıkla uygulanmaktadır. Bu teknik ile yapılmış olan operasyonlarda vücutta herhangi bir kesik bölgesi açılmaz. Bununla birlikte saç ekim operasyonunda herhangi bir kalıcı iz meydana gelmez. Saç ekim işlemlerinde ilk aşamada greftlerin alınacağı bölge belirlenir. Ense ve kulak arkası bölgeleri oldukça uygundur. Buralarda özel mikro motor cihazlar vasıtasıyla saç kökleri çıkarılır. Bu bölgelerden alınan greftlerin, kişinin saç köklerinin doğal çıkış yönüne ve çıkış açısına uygun olarak ekilmesi oldukça elzemdir. Bununla birlikte saç ekim işleminde en doğal görünüm elde edilmiş olur.

Kadınlarda Saç Ekimi Nasıl Olur?

Genel olarak toplumda erkeklerin sıkça tercih ettiği bilinse de sanılanın aksine kadınlarda da oldukça yaygın olarak saç ekim işlemleri uygulanmaktadır. Kadınlarda bölgesel seyrelme ve kopan saçlar için en uygun yöntem olan saç ekimi, saç dökülmesinin olumsuz etkilerini sıfıra indirebilme gücüne sahiptir. Kadınlarda saç dökülmesinin sebepleri genetik olabileceği gibi; hamilelik ve menopoz evreleri gibi özel dönemlerde mevsimsel veya çevresel faktörler de olabilir. Kadınlarda hormonsal ya da metabolizma kaynaklı sebeplerle ortaya çıkmakta olan saç dökülmesi, saç ekimi işlemi ile büyük kolaylıkla giderilebilmektedir.

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Saç ekim işleminde, cinsiyet ayrımı katiyen bulunmamaktadır. Erkek ve kadın fark etmeksizin uygulanabilen ve oldukça yüksek bir başarı oranın sahip olan saç ekim işleminin, alanında deneyimli ve uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Kadınlarda saç ekimi işlemi; ense kökünden veyahut vücudun farklı bir yerinden güçlü köklerin seçilmesi ile gerçekleştirilir. Dökülen alanın belirlenmesinin ardından gerekli işlem bu bölgeye uygulanır.

Estetik açıdan çeşitli kaygılar taşıyan kadınlar için oldukça kurtarıcı olan saç ekim işlemi, başarı yüzdesi olarak oldukça yüksek bir orana sahiptir. Fiyat olarak bakıldığında ise, yapılacak işlemin büyüklüğüne ve işlem yapılan bölgenin durumuna göre değişiklik gösteren saç ekim işlemi hizmetlerine Now Hair Time firması bünyesinde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Firma web sitesi üzerinden saç ekim işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilir ve üstün kalite standartlarındaki hizmetin farkını yaşayabilirsiniz.