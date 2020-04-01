CAFE DEKORASYONUNDA RENK VE DEKOR SEÇİMİ

Cafe tasarımda dekor ve renk seçimi doğru tasarımı yakalayabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Dekorasyon bütün yaşam alanlarında önemli bir yere sahiptir fakat özellikle ticari amaçla işletilen cafe ve restoranlarda doğru tasarım ortaya koyabilmek müşteri portföyünü arttırarak karlılık üzerinde olumlu etkiye sahip olacaktır. Eğer bir cafe işletmeyi düşünüyorsanız yapmanız gereken en önemli şey cafenin bulunduğu bölgeniz doğru şekilde analizini yapmak olacaktır. Bölgede yaşayan kişilerin zevk ve tercihleri cafenizin tasarımında fikir verecek olan etkendir. Örneğin elit kesimin yaşadığı bir bölgede cafe işletecekseniz tasarımda kullanılan unsurları bu insanların zevk ve ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap verebilecek olan unsurlardan seçmeniz gerekecektir. Cafenin bulunduğu bölgeye ve vereceğiniz hizmetin çeşitine göre tasarımda kullanılacak olan tarz belirlenecektir. cafe tasarımında hangi tarzı uygulayacağınıza karar verdikten sonra yapmanız gereken ise doğru renk ve mobilyaları bir arada kullanabilmektir.

İlginizi Çekebilir : cafe dekorasyon firmaları

Cafe Tasarımında Doğru Renk Seçimi

Renklerin kişilerin ruh hallerini değiştirebilme etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla cafeleri dinlenilecek ve keyifli vakit geçirecek mekân olarak seçen müşteriler bu mekândan rahat ve huzuru sağlayacak olan özellikler beklemektedir. Cafelerin dekorasyonunda kullanılacak olan renkler doğru şekilde tercih edildiği takdirde ortaya huzur veren bir mekân çıkacaktır. Bu nedenle cafe dekorasyonunda renk seçimi konusunda özel bir titizlik göstermek gerekmektedir.

İlginizi çekebilir : İstanbul iç mimarlık firmaları

Özellikle duvar ve zemin rengi dekorasyonda çok büyük etkiye sahip olduğundan dolayı uyum halinde olmasına özen gösterilmelidir. Cafe dekorasyonlarında modern çağın yeniliklerini kullanarak şık ve estetik değer taşıyan bir ortam oluşturmak için mutlaka alanında uzman tasarımcılardan yardım almanız gerekmektedir. Cafe dekorasyonunda duvar rengi olarak tek renk kullanıldığı gibi güneşin geliş açısına uygun olarak duvarlar birbirine bütünlük gösterecek olan birkaç renk kullanılarak ta mekâna hareketlilik kazandırılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ortamdaki ahengin sağlanabilmesi olacaktır.

Cafe dekorasyonunda renk seçimi yaparken tek başına negatif hisler uyandıran renklerin bir arada kullanılarak canlı ve parlak etki uyandıracağından dolayı seçilecek renklerin birbirini tamamlayacak özelliklere sahip olmasına çok dikkat edilmelidir. Böylece mekân daha ferah ve iç açıcı özellikte tasarlanmış olacaktır.

Özellikle yeme içme hizmetinin verildiği cafelerde renk tercihi yapılırken iştah açan ve yemeğe teşvik eden renklerin kullanılması sektörde başarınızı arttıracak olan bir unsurdur. Özellikle kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renkler kişinin yeme isteğini arttıran renkler olarak bilinmektedir. Bu nedenle cafe tasarımlarında mutlaka bu renklere yer verilmesi gerekmektedir.

Cafe Dekorasyonunda Kullanılacak Masa ve Sandalye Seçimi Nasıl Olmalı?

Cafe dekorasyonunda kullanılacak olan masa ve sandalye seçimini yaparken ilk dikkat edilmesi gereken nokta diğer dekorasyon unsurları ile olan renk uyumunun sağlanması olacaktır. Özellikle açık renk zemin ve duvar renginin kullanıldığı cafelerde şık ve estetik bir görünüm elde edebilmek için seçilecek olan masa ve sandalyenin rengi duvar ve zemin rengi ile uyum sağlayacak daha koyu renkler olmalıdır. ya da bunun tam tersi düşünüldüğünde koyu renk duvar ve zemin renginin kullanıldığı cafe dekorasyonunda seçilmesi gereken masa ve sandalye rengi açık tonlardan yana olmalıdır. Renk belirlendikten sonra cafede kullanılacak olan masa ve sandalyenin kaliteli ve şık görünüme sahip olması gerekmektedir.

Daha fazlası için : https://www.dominand.com/

Galeri