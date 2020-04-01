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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Banyo Havlusu Çeşitleri
Banyo Havlusu Çeşitleri


Banyo havlusu evin en çok ihtiyaç duyulan ve en çok yıpranan, en çok kullanılan ürünüdür. Durum böyle oldukça piyasa üzerinde herkesin bütçesine uyumlu, herkesin zevki ile bağdaşan birbirinden farklı modellere sahip, küçük, orta, büyük boy şeklinde üretilen birçok banyo havlusu modelleri vardır. Kimi insan banyo havlusu modelleri arasında küçük ve orta kalınlıkta olan ürünleri tercih ederken kimilerinde ise durum daha farklı olmakla birlikte büyük havlu tercih edenler çoğunluktadır. Bir evin içerisinde her bireye havlu olması gerekir. Bu nedenle de erkek için ayrı, kadın için ayrı, çocuk için ise ayrı modeller tercih etmeniz gerekir.

Banyo Havlusu Modelleri

Banyo havlusu modellerinde şıklığı ortaya koymak isteyenlerin tercihi olan zigzag desenli, pamuklu, orta boyutta olan bu ürün vazgeçilmez bir modeldir. Dilerseniz tek renkli ve kabartmalı olan modelleri de tercih edebilirsiniz. Çocuklar için ise yıldız modelli gri renkli olan banyo havlusu modelini tercih edebilirsiniz. farklı renk seçenekleri mevcuttur. Kaliteli banyo havlusu arayanlar için https://www.efabrikka.com/banyo-havlusu sitesi üzerinden tüm havlulara bakarak satın alabilirsiniz. 

📆 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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