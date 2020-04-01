Kadıköy Vefa Sosyal Destek ekibi 10.537 adrese yardım ulaştırdı

Kadıköy Kaymakamlığı’na vatandaşlardan gelen 10.537 destek taleplerine Kadıköy Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım kolileri bizzat adreslere götürerek evlerine ulaştırdılar.

Kadıköy Kaymakam Dr. Mustafa ÖZARSLAN yapılan bu destek çalışmalarını sosyal medya hesabından teşekkür ederek paylaştı.

Kaymakam Özarslan, “Gece gündüz fedakârca görev yapan Kadıköy Vefa Sosyal Destek Grubundaki çalışma arkadaşlarıma ve kurum çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.

Kadıköylü vatandaşlarımızdan gelen 10.537 hizmet talebini başarıyla yerine getirdiniz.

Var olun…”

#Birliktebaşaracağız

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