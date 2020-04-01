En Kolay Çorba Tarifleri

Evde zaman geçirmeniz gereken bugünlerde birbirinden lezzetli çorbalar hazırlayabilir ve günün dilediğiniz herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz. En kolay hazırlanan çorba çeşitlerini sizler için araştırdık.

Domates Çorbası

Kıvamı ve lezzeti ile çok sayıda kişinin severek tükettiği çorba çeşitlerinin başında domates çorbası geliyor. Hazırlanması son derece kolay olduğundan pek çok kişinin ortak tercihi haline gelen domates çorbasına çok fazla baharat eklemeniz gerekmiyor. Bu yönüyle de baharat aromasından hoşlanmayanların adeta imdadına yetişen bir çorba çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik kıvamın koyuluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Yayla Çorbası

Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir diğer çorba çeşidi de yayla çorbası oluyor. Özellikle nane ile bütünleşen ve nanenin muhteşem bir lezzet kazandırdığı bu benzersiz çorba sıklıkla tüketseniz bile asla bıkmayacağınız bir lezzettir. Yayla çorbasının kıvamını tutturmanın biraz daha zor olduğu aşikar. Bu nedenle malzemeleri doğru oranda kullanmanız gerekiyor. En kolay şekilde hazırlanan yayla çorbası tarifi için Yemek.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Bu sitede çorbanın sadece malzemeleri değil nasıl yapıldığı da sırasıyla aktarılıyor böylelikle daha önce hiç yapmamış olanlar bile muhteşem bir yayla çorbası lezzetli elde edebiliyor.

Ezogelin Çorbası

İçerisine bol miktarda malzeme konulduğu için hem doyurucu hem de besleyici bir çorba çeşidi olan ezogelin çorbası sofranızdan asla eksik etmemeniz gereken lezzetlerden biridir. Bu nedenle ezogelin çorbasını mutlaka siz de denemeli ve menünüze sıklıkla eklemelisiniz. Ezogelin çorbasına dilediğiniz baharatı koyabilir ve kendi damak tadınıza uygun bir çorba lezzeti elde edebilirsiniz.

Yoğurt Çorbası

Yine nane lezzeti ile bütünleşmiş olan çorba çeşitlerinden biri de yoğurt çorbasıdır. Hem yumurtalı hem de yumurtasız olarak yapabileceğiniz bu benzersiz lezzet özellikle akşam yemeklerinde tüketiliyor olması ile dikkat çekiyor. Kıvamının çok koyu olmaması gerekir. Ancak çok sulu olduğunda da lezzetinden ödün vermiş olursunuz. Bu nedenle yoğurt çorbası hazırlarken kıvama maksimum düzeyde dikkat etmeniz gerekir. Bu arada yoğurt çorbası hazırlamak için mutlaka yoğurdun ev yapımı olması gerekmez. Pastörize yoğurtlar ile de rahatlıkla yoğurt çorbası yapabileceğinizi bilmenizde fayda var.