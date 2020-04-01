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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » En Kolay Çorba Tarifleri
En Kolay Çorba Tarifleri


Evde zaman geçirmeniz gereken bugünlerde birbirinden lezzetli çorbalar hazırlayabilir ve günün dilediğiniz herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz. En kolay hazırlanan çorba çeşitlerini sizler için araştırdık.

  • Domates Çorbası

Kıvamı ve lezzeti ile çok sayıda kişinin severek tükettiği çorba çeşitlerinin başında domates çorbası geliyor. Hazırlanması son derece kolay olduğundan pek çok kişinin ortak tercihi haline gelen domates çorbasına çok fazla baharat eklemeniz gerekmiyor. Bu yönüyle de baharat aromasından hoşlanmayanların  adeta imdadına yetişen bir çorba çeşidi olduğunu söyleyebiliriz.  Üstelik kıvamın koyuluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

  • Yayla Çorbası

Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir diğer çorba çeşidi de yayla çorbası oluyor.  Özellikle nane ile bütünleşen ve nanenin muhteşem bir lezzet kazandırdığı bu benzersiz çorba  sıklıkla tüketseniz bile asla bıkmayacağınız bir lezzettir. Yayla çorbasının kıvamını tutturmanın biraz daha zor olduğu aşikar. Bu nedenle malzemeleri doğru oranda kullanmanız gerekiyor.  En kolay şekilde hazırlanan yayla çorbası tarifi için Yemek.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Bu sitede çorbanın sadece malzemeleri değil nasıl yapıldığı da sırasıyla aktarılıyor böylelikle daha önce hiç yapmamış olanlar bile muhteşem bir yayla çorbası lezzetli elde edebiliyor.

  • Ezogelin Çorbası

İçerisine bol miktarda malzeme konulduğu için hem doyurucu hem de besleyici bir çorba çeşidi olan ezogelin çorbası  sofranızdan asla eksik etmemeniz gereken lezzetlerden biridir. Bu nedenle ezogelin çorbasını mutlaka siz de denemeli ve menünüze sıklıkla eklemelisiniz.  Ezogelin çorbasına dilediğiniz baharatı koyabilir ve kendi damak tadınıza uygun bir çorba lezzeti elde edebilirsiniz.

  • Yoğurt Çorbası

Yine nane lezzeti ile bütünleşmiş olan çorba çeşitlerinden biri de yoğurt çorbasıdır. Hem yumurtalı hem de yumurtasız olarak yapabileceğiniz bu benzersiz lezzet  özellikle akşam yemeklerinde tüketiliyor olması ile dikkat çekiyor. Kıvamının çok koyu olmaması gerekir. Ancak çok sulu olduğunda da lezzetinden ödün vermiş olursunuz. Bu nedenle yoğurt çorbası hazırlarken kıvama maksimum düzeyde dikkat etmeniz gerekir. Bu arada yoğurt çorbası hazırlamak için mutlaka yoğurdun  ev yapımı olması gerekmez. Pastörize yoğurtlar ile de rahatlıkla yoğurt çorbası yapabileceğinizi bilmenizde fayda var.

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📆 23 Nisan 2020 Perşembe 11:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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