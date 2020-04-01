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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Klima Bakım ve Arıza Servisi
Klima Bakım ve Arıza Servisi


Evinizde yaz kış kullandığınız klimaların daha verimli çalışabilmesi için belirli dönemlerde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Böylelikle arızalarının tespit edilmesi ve zamanında önlemlerin alınması sayesinde daha uzun sürelerde değiştirmek zorunda kalmayacağınızın garantisi verilecektir. Ancak evde kendi başınıza uygulayacağınız işlemlerin cihazlarınıza zarar verebileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle işini güvenilir bir şekilde yapan klima servisi firmaları ile görüşmelere başlayabilirsiniz. Değerli müşterilerini memnun etmek amacıyla tüm arızalardan anlayan ve kısa sürede çözümleri üreten ekiplerimiz sayesinde klima servisinde doğru adresle tanışabilirsiniz.

Sizlerden gelecek olan telefonlara veya web adreslerimiz üzerinden bırakacağınız mesajlara kısa sürede geri dönüş sağlayacak olan elemanlarımız sayesinde sorunlarınız hızla giderilecektir. Sizler de mutlu müşterilerimiz arasında yerinizi alabilmek için kaliteli ekip ve ekipmanlarımız sayesinde Bosch klima servisi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Cihazlarınızın marka ve modellerine göre bakım çalışmalarını gerçekleştirecek olan ekiplerimiz, arızaların tespit edilmesi halinde hızla yok edecektir. Böylelikle sizler için eşsiz fırsatları sunacak olup, maddi ve manevi anlamda hoşnut kalmanızı sağlayacaktır. Daha fazla kullanımda, daha az ödeme yapmak için bakımlarını düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmemelisiniz.

Verimli Klima Kullanımı

Yeni klimalarınızın montaj işlemlerinde sizlere destek olacak ekiplerimizin, yıl içerisinde en az 2 sefer olmak üzere yaptırmanız gereken bakım hizmetlerinde de yalnız bırakmayacağını görebileceksiniz. İç veya dış ortamlarda farklı hava akışlarının neden olacağı kirlenmelerin ve yıpranmaların cihazlarınızı olumsuz etkilememesi ve daha fazla ücret ödemenize neden olmaması için sizler de hemen adreslerimizi arayabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte olan Gree klima servisiekiplerimiz aracılığıyla aradığınız kaliteyi ve uygun fiyatları bir arada bulabileceksiniz. Bakım, onarım, montaj veya arıza giderme konularında uzmanlığını sergileyecek olan çalışanlarımızla yapacağınız görüşmelerden son derece memnun kalacaksınız. Ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirmek ve bütçelerinize uygun bir şekilde kullanabilmek için klimalarınızla ilgili her sorununuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Biriken toz veya bakterilerin arındırılması için titizlikle hareket edecek olan çalışanlarımız sayesinde enerji tasarrufu sağlamanız açısından etkili sonuçları elde edebileceksiniz. Beklenmedik durumlar karşısında pratik çözümleri üretecek olan firmalarımız sayesinde asla mağdur olmayacaksınız.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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