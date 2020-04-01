Günümüz Kadınının İstenmeyen Gebelikten Korunması Gynefix Spiral ile Çok Kolay

İstenmeyen gebelik yaşamak her kadın için bir kabustur. Günümüz kadınlarının çoğunun istemedikleri gebeliği yaşamalarının sebebi, modern korunma yöntemlerine ulaşamamak değil, bu yöntemlerden kendisine uyanı seçememek veya bu yöntemlere karşı önyargı taşımalarıdır. Hemen belirtmek gerekir ki kürtaj, istenmeyen gebelikten korunma yöntemi değildir.

Modern korunma yöntemlerini prezervatif, doğum kontrol hapı, spiral, hormonlu spiral, kadın için tasarlanmış prezervatif, rahim ağzı bariyeri, aylık veya üç aylık iğneler, kola deri altına takılan hormon içeren implantlar olarak sıralayabiliriz.

Kadınların bu yöntemleri kullanmama sebeplerinden ilki bu yöntemlerin hangisinin kendisine uyacağını bilmemeleri ve diğer önemli olan nokta ise yan etki yaşamaları ve birinde yaşadığı yan etki nedeniyle diğer yöntemlere önyargı ile yaklaşmalarıdır.

Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Ebru Ünal “Modern korunma yöntemleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, her bir yöntemden kadınların memnuniyet oranı %75. Bazı kadınlar doğum kontrol hapı kullandıklarında, içindeki hormona bağlı gelişen yan etkiler yaşayabiliyor ya da hapı içmeyi unutabiliyor. Bazı kadınlar spiral kullandıklarında kanama artışı, ilişkide ağrı yaşayabiliyor. Bazı kadınlar prezervatif kullanırken gebe kalıyor, kondomun delindiğini fark edemiyor. Bazı kadınlar ise aylık iğne ile korunma yöntemini kullandıklarında kilo aldıklarından ve adet düzensizliğinden şikayet edebiliyor.”

Dr. Ebru Ünal “Peki kadınların çoğunluğuna hitap edebilecek ve koruma oranı yüksek bir korunma yöntemi var mı?” sorusunu şu şekilde yanıtlıyor.

“Bundan 5 sene önce hayır cevabını verirdim ama neyse ki böyle bir yöntem artık var. Hormonsuz, yan etkisi az, kanamayı artırmayan, kullanan kadın memnuniyeti yüksek, ilişkide ağrı yapmayan, takıldıktan sonra unutulan bir korunma yöntemi; Gynefix. Bir ipin üzerine yerleştirilmiş dört adet bakır boncuktan salgılanan bakırın spermin hareketini bozması sayesinde gebelikten koruyor. Gynefix’i kullanan kadın memnuniyeti %94. Gebelikten koruma oranı %99.9. Bakırlı, küçük ve kaymayan bir spiral olan Gynefix, her yaştaki kadın için, doğum sayısı ne olursa olsun uygun bir yöntem. İlişkide ağrı yapmıyor. Eşinizinin ilişki sırasında hissetmesi mümkün değil. Gebelikten koruma oranı çok yüksek, yerleşim işlemi ise çok kolay ve ağrısızdır. Taktırıyorsunuz, unutuyorsunuz. Daha önce bakırlı T spiral taktırmış ve spiral kayması, istenmeyen gebelik gibi sıkıntılar yaşamış olsanız da Gynefix’i güvenle kullanabilirsiniz. Ancak önemli bir bilgi vermek istiyorum; Gynefix, sadece yerleşim eğitimi almış kadın doğum uzmanları tarafından takılabiliyor. Gynefix spiral taktırma hakkında bilgi almak için bana www.ebruunal.com.tr/ web sitemdeki iletişim numaralarımdan ulaşabilirsiniz.”

İstenmeyen gebeliğin önlenmesinde kürtaj bir yöntem değildir. Kaldı ki kürtaj kadına sadece psikolojik değil, rahim içinde yaptığı etki ile ciddi hasar verebilir. Diğer yöntemleri denediniz ve memnun kalmadıysanız Gynefix tam size göre olabilir.