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Bakan Pakdemirli, “Taklit ve tağşiş yapan 45 firma ifşa edildi!


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük’ün sorularını cevapladı.

Bakan Pakdemirli, ”Halk sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş yapan firmalar  Bakanlık internet sitesinden yayınlanarak ifşa edildi. 2019 yılı 1. Dönem buzağı ödemeleri 24 Nisan Cuma günü ödenmeye başlanacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarından satır başları;

Aşı ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. 

2019 yılı 1. Dönem buzağı ödemeleri 24 Nisan Cuma günü ödenmeye başlanacak 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bakanlığın internet sitesinden halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firmanın ifşa edildiğini duyurdu.

İŞTE O FİRMALARIN LİSTESİ;

https://www.iha.com.tr/foto-halkin-sagligiyla-oynayan-45-firma-ifsa-edildi-20746/sayfa-3/

📆 17 Nisan 2020 Cuma 23:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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