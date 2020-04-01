Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu yapıldı

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Polis ekipleri geçirilen maske, eldiven ve tulumun sayım işlemlerini sürdürüyor.