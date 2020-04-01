Ülke genelinde semt pazarlarına sıkı denetim yapılıyor!

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına yapılması gereken sıkı denetim gereği, Pazar yerlerinde sosyal mesafeye, maske takma zorunluluğu, ürünlerin elle seçilmemesi ve tezgahlar arası en az üç metre mesafede olmasına dikkat edilerek sıkı uygulamalar yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına sıkı denetim; 772 semt ve mahalle pazarı kontrol edildi. 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katıldığı denetimlerde, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı/ müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.