TÜRKİYE’NİN EN İYİ ŞEFLERİ KADIKÖYLÜ KOMŞULARI İÇİN MUTFAKTA

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar için dağıttığı sıcak yemek kampanyasına Türkiye’nin usta aşçıları ve şefleri de destek verdi. ‘Sen Güvende Kal’ sloganı altında bir araya gelen şef ve aşçılar, Kadıköy Belediyesine ait mutfaklarda, beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın hazırladığı sağlıklı menüleri hazırlayacak, belediye ekipleri ise yemekleri adreslere teslim edecek.

DİLARA KOÇAK HAZIRLADI, ŞEFLER PİŞİRİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin mutfağında her gün farklı şef grupları Kadıköylü yaşlılar için Beslenme Uzmanı Dilara Koçak tarafından hazırlanan gerekli tüm besin ihtiyacını karşılayan menüleri hazırlayacak. Menüler iki öğün olarak, halihazırda belediyeye kayıtlı olan ve 4445522 no’lu çağrı merkezi aracılığı ile belediyeye ulaşan gerçek ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtılacak. Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Khalkedon restoranının mutfağında hazırlanan yemeklerin ilk etapta 1200 kişiye ulaştırılması amaçlanıyor. Gıda dağıtım kriterlerine uygun ambalajlanacak yemekler, belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ahmet Can Aras, Ali Ronay, Ali-Buse Dövenci, Aliye Gümüş, Aylin Yazıcıoğlu, Burak Zafer, Çiğdem Seferoğlu, Ebru Erke, İsmet Saz, Mihta Yıldırımtaş, Sinan Büdeyri, Umut Karakuş, Yaren Çarpar ve Zeynep Tuğçe Koltuk’un isimlerinden oluşan ‘Sen Güvende Kal’ın kapıları pişirmek ve destek olmak isteyen tüm gönüllü şeflere açık. Projenin tek gönüllüsü şefler değil. Metro, Pınar Süt, Lezita tavuk, Kristal yağları, Tellioğlu, Sera Food ve Reis Bakliyat firmaları da projeye malzeme desteği ile katkı sunuyor.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ODABAŞI: ŞEFLERİMİZ DE BİZİMLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDELER

Gastronomi sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy Belediyesi olarak, 65 yaş üstü yurttaşlarımızın evden çıkmaları kısıtlandığı andan itibaren evlerine sıcak yemek servisi başlattık. Yaklaşık 20 gündür ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü Kadıköylülerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projeye 40 hane ile başladık, bugün bu sayı 800 haneye ulaştı. Yemekleri Kadıköy Belediyesi’nin 3 ayrı tesisinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak pişiriyoruz. Bugün şeflerimiz de bizimle dayanışma içerisindeler. Her gün farklı şefler yemeklerin pişirilmesinde bize katkı sağlayacaklar. Şeflerimiz ile birlikte yaptığımız yemekleri, Kadıköylülere ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımız 4445522 numaradan bizi arayarak talepte bulanabilirler” diye konuştu.

‘SEN GÜVENDE KAL, BİZ PİŞİRİRİZ’

Sen Güvende Kal; doğaya, doğala, toprağa ve onun verdiklerine sahip çıkan, onu insan yararına yemeğe dönüştüren bir grup şef ve gönüllü ile birlikte şef Umut Karakuş ve gastronomi yazarı Ebru Erke tarafından kuruldu. Korona sürecinde, ne yapabiliriz diye düşünen ve ‘Sen Güvende Kal’ sloganı altında buluşan profesyoneller, kollarını sıvayarak Kadıköy Belediyesi’nin mutfağına girdi. Normal şartlar altında özel menüler hazırlayan, kendilerine özgü damak tatları yaratan şefler, bu kez dayanışma için girdikleri mutfakta mercimek çorbası, tavuk sote, bulgur pilavı gibi geleneksel lezzetleri üretmek için ter döküyor. Türkiye’nin ünlü şefleri Koronavirüsle mücadele sürecinde yeni mutfak deneyimlerini paylaşıyor:

ŞEF UMUT KARAKUŞ: KARAVANA, ANNE YEMEĞİ YAPIYORUZ

“Bu süreçte yemek yapmaya nasıl devam edebiliriz, yaptığımız yemekleri kimlere ulaştırabiliriz diye düşünürken Kadıköy Belediyesi ile iletişime geçtik. Günlük 1200 kişiye yemek yapmaya hazır bir ekibe sahibiz. Aslında burada şef yemeği yapmıyoruz, alışık olmadığımız şeyleri yapıyoruz, ‘Anne yemeği’, bir nevi karavana yapıyoruz. Mesela sabahtan beri 50 kilo soğan doğradık. Bu sürecin en büyük faydası, hepimiz anne mutfağına döndük, hepimiz evde yemek pişirmeye ve evde yemek yemeğe başladık. Evlere de anne mutfağından yemekler yollayacağız.

ŞEF AHMET CAN ARAS: TORUNLARIMIZA ANLATACAĞIMIZ EN GÜZEL ŞEY

Bu süreçte ne yapabiliriz sorusu ile başladı her şey. Önce insanların kapılarına yemek bırakalım fikri çıktı, sonra o fikir gelişti insanlar için yemek yapalım fikrine dönüştü. Peki yemekleri nasıl dağıtacağız diye düşünürken, Kadıköy Belediyesi karşımıza çıktı. Birden bire büyüyen bir proje oldu. Hepimiz için mutlu verici, iç rahatlatıcı bir proje oldu. Dayanışmaya şahit oldukça tüylerim diken diken oluyor, bu insanların en çok ihtiyacı olan şey. Kimsenin bir beklentisi yok, hatta herkes elini taşın altına koyup risk almış durumda. Bu çok güzel bir şey. Hayatımızda yaşayabileceğimiz, torunlarımıza anlatabileceğimiz en güzel şey herhalde. En azından benim adıma öyle.

ŞEF SİNAN BÜDEYRİ: EN İYİ BİLDİĞİMİZ ŞEYİ YAPIYORUZ

İlk hedefimiz 65 yaş üstü olan, erzağı olsa bile yemek pişiremeyecek durumda olan ya da bu yemeğe ulaşamayacak durumda olan insanlara ulaşmak. Daha sonrasında ise ihtiyacı olan herkes. Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yaparak yardım ediyoruz. O da ‘yemek yapmak’. Biz de bunun için kolları sıvadık, arkadaşlarla bir araya geldik. Hızlı bir örgütlenme süreci geçirdik. Kadıköy Belediyesi’nin de yardımı ile bu işe koyulduk.

ŞEF YAREN ÇARPAR: BİZİM DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAMIZ LAZIM

Gönüllülük esasına dayalı bir proje. Şu an iki önemli şey var: birincisi beslenme, ikincisi hijyen. Sağlık çalışanları üzerlerine düşen görevi yapıyor ama bizim de aşçılar olarak insanların beslenmesine katkıda bulunmamız lazım. Yapmak istediğimiz tek şey insanların beslenmesine katkıda bulunmak. Belediye ve markaların desteğini alarak sürece katkıda bulunmak amacındayız.

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