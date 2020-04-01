Bakan Koca: “Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada korona virüse ilişkin 14 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403‘e yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, açıklamaya göre bugün, 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 65 bin 111 olurken, toplam 4 bin 799 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 87 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 809 kişi oldu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı