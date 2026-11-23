Türkiye’nin önde gelen profesyonel dövüş sporları etkinliklerinden Army of Fighters 6 (AOF 6), 20 Kasım’da İstanbul Şişli’deki Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da gerçekleştirildi. Ringdeki kıran kırana mücadelelerin yanı sıra iş insanı Umut Demiral ve İbrahim Murat Gündüz’ün varlığı ve geceye koyduğu ağırlık organizasyona damga vururken, ikilinin ringdeki samimiyeti ve dostluğu gözlerden kaçmadı.

K-1 kuralları kapsamında düzenlenen ve TV8.5 ile dijital platformlar üzerinden canlı yayınlanan Army of Fighters 6, sporseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Organizatör Erkan Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleşen dev organizasyonda, hem protokolde hem de ring içinde Umut Demiral ile İbrahim Murat Gündüz’ün birlikteliği ve ortaya koydukları vefalı duruş gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

Varlıkları ve Ağırlıklarıyla Geceye Damga Vurdular

İş dünyasının tanınan isimlerinden Umut Demiral ile organizasyonun en güçlü destekçilerinden olan İbrahim Murat Gündüz, gecenin başından sonuna kadar sergiledikleri vakur duruş ve birliktelikle salondaki ağırlıklarını hissettirdi.

Ringde objektiflere yansıyan samimi selamlaşma ve kucaklaşma kareleri, Umut Demiral ve İbrahim Murat Gündüz arasındaki köklü dostluğun ve karşılıklı saygının net bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Organizatör Erkan Keskin’in de hemen yanlarında yer aldığı bu anlar, gecenin atmosferini belirleyen en özel karelerden biri oldu.

Üç Kez Birlikte Sahneye Davet Edildiler

Salondaki saygınlıkları ve organizasyona kattıkları değerle öne çıkan Umut Demiral ve İbrahim Murat Gündüz, organizasyon komitesi tarafından üç kez birlikte ringe davet edildi. İkili, ter döken sporculara ve gecenin paydaşlarına plaketlerini bizzat takdim ederek sporun ve sporcunun yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.

Organizatör Erkan Keskin’den Vefa Dolu Sözler

Gece boyunca misafirlerini en üst düzeyde ağırlayan ve İbrahim Murat Gündüz ile yakından ilgilenen organizatör Erkan Keskin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamalarla da dostluk ve vefa vurgusu yaptı.

Keskin, iş insanı Umut Demiral için yaptığı paylaşımda, “Kıymetli iş insanı Sayın Umut Demiral, organizasyonumuza teşrif ederek bizleri onurlandırmıştır. Varlığıyla meclisimize değer katan kıymetli dostumuzun dostluğu daim, gölgesi üzerimizden eksik olmasın” sözleriyle teşekkürlerini iletti.

İbrahim Murat Gündüz’e yönelik mesajında ise “20 Kasım’da düzenlediğimiz Army of Fighters Kick Boks Organizasyonu’nda bizleri yalnız bırakmayarak teşrifleriyle gecemize değer katan kıymetli dostum, değerli abim İbrahim Murat Gündüz’e gönülden teşekkür ediyorum. Bizim için bazı insanların varlığı sadece bir katılım değil, aynı zamanda kıymetli bir destektir. Dostluğun, vefanın ve samimiyetin yeri her zaman ayrıdır” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker’den Çiçekli Destek, Protokolde Geniş Katılım

Geceye katılamayan Sedat Peker’in organizasyona çiçek göndererek selam ve desteğini ilettiği gecede; Umut Demiral ve İbrahim Murat Gündüz’ün yanı sıra Tolga Havuç ile İstanbul Çiçekçiler Derneği Başkan Vekili Nihat Öztürk de davetliler arasında yer aldı.

Beş Ülkeden 12 Sporcu Ringe Çıktı

Protokoldeki bu güçlü tablonun ardından ringde de 5 ülkeden 12 profesyonel sporcu kozlarını paylaştı. Gecenin ana maçında (+95 kg) Rus sporcu Asadulla Nasipov ile İranlı rakibi Iraj Azizpour karşı karşıya gelirken; Ali Sarı, Muammer Can Eker, İsa Taşdemir, Bayram Eren Celep, Sefa Sönmez, Umut Sun ve Beytullah Gökalp gibi Türk sporcular uluslararası arenada galibiyet mücadelesi verdi.

İbrahim Murat Gündüz İle İlgili Linkler:

https://www.akittv.com.tr/amp/gundem/haber/137527-ibrahim-murat-gunduz-turkiye-karate-federasyonu-genel-kuruluna-adanayi-temsilen-katildi

https://telegra.ph/Ibrahim-Murat-Gunduz-Kimdir-Spor-Yatirimlari-Federasyon-Calismalari-ve-Basina-Yansiyan-Haberler-10-18

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