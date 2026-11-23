Azerbaycanlı saç renklendirme uzmanı ve girişimci Elbey Agayev, kurucusu olduğu ELBEY Premium Beauty markasının uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda Dubaili bir iş insanıyla franchise anlaşmasına vardı.

Bakü’de faaliyet gösteren ELBEY Premium Beauty, uluslararası pazara açılma yolunda yeni bir adım attı. Markanın kurucusu Elbey Agayev, Dubai merkezli bir iş insanıyla franchise iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

ELBEY Premium Beauty Dubai Pazarına Giriyor

Yapılan anlaşma kapsamında ELBEY Premium Beauty’nin Dubai’de hizmet vermesi ve markanın salon konseptinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşınması planlanıyor. Profesyonel saç renklendirme, balayaj teknikleri ve kapsamlı salon uygulamalarıyla öne çıkan marka, dış pazar genişlemesinde Dubai’yi stratejik bir merkez olarak konumlandırıyor.

Azerbaycan’dan Uluslararası Güzellik Sektörüne

Kariyerinde Ukrayna ve Türkiye’de mesleki deneyim kazanan Elbey Agayev, daha sonra Bakü’ye dönerek kendi markasını kurdu. Bakü’deki ELBEY Premium Beauty salonunun yanı sıra ELBEY Products çatısı altında saç bakım ürünleri geliştiren Agayev; Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve farklı ülkelerde düzenlenen eğitim ve masterclass organizasyonlarında yer alıyor.

Hedef: ELBEY Markasını Uluslararası Alanda Büyütmek

Dubai’deki franchise yapılanması, ELBEY Premium Beauty’nin yurt dışındaki marka varlığını artırma sürecindeki adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Agayev, önümüzdeki dönemde güzellik salonları, saç bakım ürünleri ve eğitim programları aracılığıyla markasının farklı pazarlardaki bilinirliğini ve erişimini genişletmeyi hedefliyor.

Resmî internet sitesi: www.elbeyagaev.com

Instagram: @elbeyagaev