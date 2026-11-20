Kaliteli bir çamaşır ve kurutma makinesi doğru kullanıldığında uzun yıllar hizmet verir. Kadıköy’deki pek çok dairede makinelerin banyoda ya da dar bir çamaşır alanında durması, nem ve havalandırma sorunlarını da beraberinde getirir. Aşağıdaki alışkanlıklar cihazlarınızın ömrünü uzatmaya ve sık görülen arızaları önlemeye yardımcı olur.

1. Deterjanı doğru miktarda kullanın

Fazla deterjan çamaşırı daha temiz yapmaz; aksine köpük, kalıntı ve kötü koku oluşturur. Ambalajdaki dozaj önerisini çamaşır miktarına ve suyun sertliğine göre uygulayın. Otomatik dozaj özelliği olan modellerde hazneyi düzenli olarak kontrol edin.

2. Boşaltma filtresini düzenli temizleyin

Ceplerde unutulan bozuk para, toka ve tüyler boşaltma filtresinde birikir. Makine suyu boşaltmıyor ya da sıkmada zorlanıyorsa ilk bakılacak yer burasıdır. Filtreyi açmadan önce altına bir kap ve havlu koyun, ardından filtreyi temizleyip sıkıca yerine takın.

3. Kapı körüğünü ve deterjan çekmecesini kurulayın

Yıkama sonrasında kapı körüğünde kalan su küf ve kokuya yol açar. Her yıkamadan sonra körüğü kurulayın, kapıyı ve deterjan çekmecesini aralık bırakın. Çekmeceyi ayda bir çıkarıp ılık suyla yıkamak da birikintileri önler.

4. Kurutucuda filtreleri her kullanımdan sonra temizleyin

Tüy filtresi tıkalı olan kurutma makinesi daha uzun çalışır ve daha fazla enerji harcar. Tüy filtresini her kurutmadan sonra temizleyin. Isı pompalı modellerde alt kısımda ikinci bir filtre bulunabilir; kullanım kılavuzundaki aralıklarla onu da kontrol edin.

5. Havalandırmayı ve yoğuşma suyunu ihmal etmeyin

Kurutma makinesi kapalı ve küçük bir alanda çalıştığında ortamdaki nem artar. Kapıyı ya da pencereyi aralık bırakın. Yoğuşma suyu haznesini her kullanımdan sonra boşaltın; tahliye hortumuna bağlı modellerde hortumun kıvrılmadığından emin olun.

6. Üst üste montajda bağlantı kitini atlamayın

Kurutma makinesini çamaşır makinesinin üzerine yerleştirecekseniz üreticinin önerdiği bağlantı kitini kullanın. Sıkma sırasında oluşan titreşim, kit olmadan üstteki makinenin kaymasına neden olabilir. Makinelerin ayaklarını terazide ayarlamak da gürültüyü ve yıpranmayı azaltır.

Hangi durumlarda servis gerekir?

Makine kapağı açılmıyorsa, tamburdan metal sürtünmesi sesi geliyorsa, alttan su sızıyorsa ya da kurutma makinesi çalıştığı halde ısıtmıyorsa cihazı kullanmaya devam etmeyin. Bu belirtiler rulman, pompa, kapı kilidi ya da ısıtma sistemiyle ilgili olabilir. Erken müdahale, küçük bir arızanın daha büyük bir parça değişimine dönüşmesini önler.

Yetkili servis mi, bağımsız servis mi?

Cihazınız garanti kapsamındaysa üreticinin yetkili servisine başvurmanız gerekir. Garanti süresi dolmuşsa bağımsız servisle de çalışabilirsiniz. Yerinde arıza tespiti, işe başlamadan söylenen net fiyat ve faturalı işleme dikkat edin.

ServisWorld, Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’da beyaz eşya için bağımsız teknik servis hizmeti verir; herhangi bir markanın yetkili servisi değildir. Garanti süresi dolmuş Miele cihazlarınız için Kadıköy Miele servisi sayfasını ziyaret edebilir ya da 0850 255 20 10 numarasını arayabilirsiniz.