Bağdat Caddesi’nde Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı

Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünde kutlamaların İstanbul’daki merkezi bu yıl da Kadıköy oldu. Kadıköy Belediyesi’nin “Gücümüz Cumhuriyet” temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ne yüzlerce kişi katıldı.

Her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi hâline gelen Kadıköy’de saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayan yürüyüşe, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, YENİ Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gökan Zeybek, Yunus Emre, Suat Özçağdaş, Doğan Demir, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve YENİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş katıldı.

Yürüyüş güzergâhı boyunca marşlar, şarkılar ve ışık gösterileri eşliğinde büyük bir coşku yaşanırken, Kadıköylüler bayram sevincini hep birlikte, omuz omuza yaşadı. Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Göztepe Işıklar’da son buldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklâl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesinin ardından üniversite öğrencisi Bulut Erkal, Cumhuriyet’e Bağlılık Andı’nı okudu.

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