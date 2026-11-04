İDO, Ege Adaları’na 10 ayrı hat ile 380 bin yolcu taşıdı

39 yıllık denizcilik deneyimini Ege Adaları’na taşıyan İDO, adalara sefer düzenlediği üçüncü sezonda 350 bin yolcu hedefini aşarak 380 bin yolcuya ulaştı. Talepler doğrultusunda hat ağını genişleten İDO, emniyetli ve kaliteli ulaşımın yanı sıra araç kiralama, e-SIM ve seyahat sağlık sigortası hizmetlerindeki fırsatlarla misafirlerinin tatil deneyimini de zenginleştiriyor.

İDO, Ege Adaları seferlerinde 2026 sezonunu hedefinin üzerinde bir yolcu sayısıyla tamamladı. Üç sezondur Türkiye ile Ege Adaları arasında ulaşım sağlayan şirket, artan talep doğrultusunda geliştirdiği sefer ağıyla yıl boyunca toplam 380 bin yolcu taşıdı. Sezon başında belirlenen 350 bin yolcu hedefini yaklaşık yüzde 9 aşan İDO, Ege’deki büyüme oranını geçen yıla kıyasla %73 artırdı.

Deniz yolculuğundan tatilin tamamına uzanan hizmet

Deniz ulaşımındaki köklü deneyimini Ege Adaları rotalarına yansıtan İDO, misafirlerinin seyahatlerini kolaylaştıran hizmet ve avantajlara da odaklanıyor. Araç kiralamadan esnek bilete, yurt dışında uygun koşullarda iletişim olanağı sağlayan e-SIM hizmetlerinden seyahat sağlık sigortasına kadar farklı ihtiyaçlara yönelik kampanya ve fırsatlar sunuyor. Böylece misafirlerine, yolculuklarını ve tatillerini bir bütün olarak planlayabilecekleri seçenekler sağlıyor.

“Amacımız seyahate değer katan bir deneyimi sunmak”

2026 sezonunu değerlendiren İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, şunları söyledi: ‘’Ege Adaları seferlerimizin üçüncü sezonunda, hedefimizi aşarak 380 bin yolcu taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilgi, 39 yıllık denizcilik deneyimimize, emniyetli ve kaliteli hizmet anlayışımıza duyulan güvenin değerli bir göstergesi. Misafirlerimizin taleplerini yakından takip ediyor, sefer ağımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Amacımız, misafirlerimizi adalara ulaştırmanın ötesinde, seyahatlerinin her aşamasını kolaylaştıran ve tatillerine değer katan bir deneyim sunmak. Esnek bilet uygulamamız, erken rezervasyon avantajlarımız ve özel kampanyalarımızın yanı sıra bilet iptal sigortası, araç kiralama ve eSIM gibi tatilcilerin ihtiyaçlarına yönelik ek ürünlerle hizmetlerimizi zenginleştiriyoruz. Bölgesel acenteler ve tur operatörleriyle geliştirdiğimiz paket tatil seçenekleriyle konaklama da dahil yolcularımıza daha kapsamlı bir hizmet sunmaya devam edeceğiz. Tur operatörleri ve yeni iş ortaklarımızla birlikte ulaşım ve tatil seçeneklerine kolay ve hızlı erişimi artırarak Ege Adaları’na yolculuğu her zamankinden daha pratik hâle getirmeyi hedefliyoruz.

Kuşadası çıkışlı Samos seferlerinde 146 bin yolcu

2026 sezonunda Kuşadası–Samos hattında 89 bin, Kuşadası–Samos (Pythagorion) hattında ise 57 bin yolcu taşındı. Böylece Kuşadası çıkışlı Samos seferlerindeki toplam yolcu sayısı 146 bine ulaştı. Seferihisar–Samos hattı da 52 bin 500 yolcuyla sezonun yoğun ilgi gören rotaları arasında yer aldı.

İDO’nun 2026 sezonunda hat bazında taşıdığı yolcu sayıları şöyle gerçekleşti: