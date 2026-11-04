Taşkın: “Enflasyon sadece ekonomiyi değil, toplum sağlığını ve değerlerini de çökertiyor!

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, ekim ayı enflasyon verilerinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksek enflasyonun yalnızca ekonomik bir gösterge olmadığını, çalışma barışını ve toplumsal değerleri kökten sarstığını belirten Taşkın, “Enflasyon, toplumsal yapının temel direklerini yıkarak sağlıklı bir toplumun çöküşüne yol açan en yıkıcı dinamiktir” dedi.

Öncü veri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı ekim ayı verilerine göre, İstanbul’da tüketici fiyatları aylık yüzde 2,47, yıllık ise yüzde 32,47 oranında yükseldi. Toptan fiyatlardaki aylık artış yüzde 1,20 olarak kayıtlara geçerken, mutfak enflasyonu aylık %0,59, on iki aylık %33,83 ve yıllık ortalama %39,26 artış gösterdi.

Bağımsız enflasyon araştırma gurubu ENAG, ekim ayında tüketici fiyatlarının %2,68, yıllık enflasyonun ise %45.12 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre %2,58, yıllık enflasyonun ise %29,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

“Memur ve Emekli Maaşıyla Geçinemiyor, Bankalara Borçlanıyor”

Ekonomik tablonun yakıcı boyutuna dikkat çeken Necip Taşkın, ekim ayı itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 38.024 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 123.856 TL’ye ulaştığını hatırlattı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 49.124 TL’yi bulduğunu belirten Taşkın, %31,23 TL olarak hesaplanan kasım ayı kira artış oranın bu yükü daha da ağırlaştıracağını ifade etti. Taşkın, “Bu veriler, dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla geçinemediklerini, hayatta kalabilmek için bankalara borçlanmak zorunda kaldıklarını açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.

“Orta Sınıf Eridi, Ekonomik Adalet Duygusu Yok Oldu”

Vergi sistemindeki adaletsizliğe ve gelir dağılımındaki uçuruma sert tepki gösteren Genel Başkan Taşkın, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Az kazanan ile çok kazananın aynı vergi oranına tabi tutulması büyük bir adaletsizliktir. Kamu çalışanları her geçen gün yoksullaşırken, bir yanda haksız zenginleşenlerin ortaya çıkması toplum değerlerini yozlaştırmaktadır. Sabit gelirli memurlar ve emekliler yüksek fiyatlar karşısında hızla fakirleşirken; sermaye sahipleri servetlerini katlamaktadır. Toplumun motoru ve istikrar unsuru olan orta sınıf erimiş, toplum zengin ve yoksul olarak ikiye bölünmüştür. Bu kutuplaşma, toplumsal barışı baltalamaktadır.”

“Fahiş Fiyat ve Belirsizlik Toplumsal Ahlakı Öldürüyor”

Enflasyonun ahlaki ve sosyolojik boyutuna da değinen Taşkın, sürekli değişen fiyatların ve geçim derdinin toplum psikolojisini bozduğunu vurguladı: “Fiyatların sürekli değişmesi, fahiş fiyat uygulamaları, ticarete hile karıştırılması ve halkın sürekli olarak ‘fiyatlar daha da artacak’ endişesi taşıması toplumsal değerlerimizi adeta öldürmüştür. Ekonomik belirsizlik, toplumsal çözülmeyi hızlandırmaktadır.”

“Gelirin Enflasyona Karşı Korunması zorunludur.”

Sorunun çözümü için köklü bir sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yetkililere çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu tam olarak budur: Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin maaşları reel olarak korunmalıdır. Fiyat artışları karşısında ezilen değil, enflasyona karşı gelirin mutlak suretle korunacağı adil ve kalıcı bir ekonomik düzen kurulmalıdır.”