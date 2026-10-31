Kadıköy’de Tüketici Derneğinin prefabrik yapısına İBB’nin müdahalesine Tüketici Örgütlerinden tepki!

Tüketici Örgütleri, Kadıköy iskele meydanında Kadıköy Belediyesinin tahsis ettiği prefabrik yapıda 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Tüketici Bilincini Geliştirme Derneğinin – (TÜBİDER) İBB tarafından, eşyalarının zarar görecek şekilde sokağa atılarak yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesine karşı tepki gösterdiler.

Yapılan açıklama da; “Aşağıda imzaları olan Tüketici Örgütleri olarak paydaşımız Tüketici Bilincini Geliştirme Derneğine (TÜBİDER) yönelik İBB tarafından HUKUKSUZ OLARAK yapılan vandal saldırıyı kınıyor ve hukuk mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneğine (TÜBİDER) yönelik İBB tarafından yapılan hukuka aykırı saldırılar aslında tüketicilere yapılmıştır.

06.10.2026 sabah 9.30 İBB ekipleri (en az 100 kadar Zabıta, işçiler, amirler, Zabıta müdür yardımcıları, emlak ve fen işleri müdürlüğü yetkilileri, Avukatların yanında polis, itfaiye, AYEDAŞ, TELEKOM ekipleri- dozer, taşıma kamyonları, onlarca zabıta aracı) adeta savaşa gider gibi aldıkları pozisyonla Kadıköy iskele meydanında Kadıköy Belediyesinin tahsis ettiği prefabrik yapıda 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Tüketici Bilincini Geliştirme Derneğinin –(TÜBİDER) eşyalarını zarar verecek şekilde sokağa atarak yıkım işlemlerini gerçekleştirdiler.

Bölge idare mahkemesinin kararına rağmen, yasa hukuk tanımaz uygulamanın sürecine baktığımızda, öncelikle 16.04.2026 tarihinde İBB tarafından yüklenici firmaya verilen talimatla kapımızı ve ön duvarlarımızı kırarak adeta terör uygulamış, ancak direnmemiz üzerine de aşağıdaki kronolojik süreci hayata geçirmişlerdir.

Kadıköy Meydan düzenlemesi adı altında yapılan “Beton at, taş döşe üzerine BELTUR yap para kazan” yaklaşımında olduklarını ve bu nedenle de yasa ve hukuk dışı yöntemlerle kamusal görev yapan tüketici örgütünün faaliyetlerini durdurmak olduğunu gördük.

TÜBİDER’e yönelik yapılan zulmün sürecine kronolojik olarak baktığımızda;

*16.04.2026 tarihinde talimat üzerine yüklenici firma kepçesiyle yapının ön duvarları ve kapısı parçalanması nedeniyle bu vandallığa karşı başlattığımız hukuk mücadelemiz sürerken,

*02.06.2026 tarihinde ilgisi olmadığı halde 775 sayılı Gecekondu Kanunu gerekçe gösterilerek TÜBİDER e tahliye tebligatı gönderilmesi üzerine İstanbul İdare Mahkemesinde YD talebiyle işlemin iptali davası açarak yürütmeyi durdurma kararı aldık.

*İBB, YD kararına karşı Bölge İdare Mahkemesine (BİM) kararın kaldırılması talebiyle itiraz etmiş ancak üst mahkeme olan BİM itirazı yerinde bulmayarak kesin olarak reddetmiştir.

*İBB, İdare Mahkemesi Kanunun 27/7 maddesine aykırı bir şekilde BİM in verdiği kesin karara karşı yeni bir itirazda bulunmuş ve BİM, ilk derece mahkemesi kararının yerinde olduğu ve kesin karara karşı itiraz edilemeyeceğini belirterek bir kez daha İBB nin talebini reddetmiştir.

*Kısa bir süre sonra anlaşılamayan bir nedenle, İdare Mahkemesi iki kez verdiği YD kararını değiştirerek bu kez Yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Bu karar üzerine TÜBİDER olarak itirazımızı Bölge İdare Mahkemesine yaptık.

Ancak, BİM in itiraza ilişkin kararı beklenirken 06.10.2026 tarihinde yukarıda belirttiğimiz şekilde bir oldu bitti ile İBB’nin yasa hukuk tanımaz vandal saldırısıyla karşılaştık ve derneğin eşyaları zorla boşaltılıp, eşyalara zarar verilerek yıkım gerçekleştirilmiştir.

06.10.2026 tarihinde (aynı saatlerde) yıkımın gerçekleşmesi sırasında Bölge İdare Mahkemesi (BİM) tarafından verilen kararın gerekçesinde, “775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilebilmesi için kendisine ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapı yapılmış olması gerektiği, uyuşmazlıkta ise taşınmaz üzerinde bulunan yapının mülkiyetinin davacıya ait olmadığı, kendi kullanımına geçmeden önce Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından zabıta karakolu olarak kullanılan yapı olduğu dikkate alındığında davacıya yönelik uygulanma koşulları bulunmayan olayda 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilebilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır.

Açıklanan nedenlerle; davacı itirazının KABULÜNE, İstanbul .. İdare Mahkemesi’nce verilen 16/09/2026 tarih ve E:2026/11.. sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” ilişkin kararının KALDIRILMASINA, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde aranan koşullar dava konusu olayda birlikte gerçekleştiğinden teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin KABULÜNE, kararın taraflara tebliği için dosyanın ait olduğu mahkemeye gönderilmesine, 06/10/2026 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.”

Denilmesine rağmen derneğin faaliyet gösterdiği yapı, İBB zabıta müdür yardımcısı ve İBB avukatının beyanına göre İBB başkan vekili Nuri Aslanın talimatı ile vandal güçler tarafından çeteci bir tavırla yıkılmış, sokağa atılan eşyalarımız önemli zararlar görmüş ve mahkeme kararında da belirtildiği üzere kanuna aykırı yapılan işlemde telafisi güç zararlar doğmuştur.

Bu hukuksuz işlemden kaynaklı yapılan yıkımla TÜBİDER in faaliyetleri İBB tarafından ortadan kaldırılmış tüketicilerin TÜBİDER den yardım almalarının önü kesilmiş ve bir STK’nın eşyaları sokağa atılarak yıkım gerçekleştirilerek TÜBİDER’e yönelik yok etme çalışması yapılmıştır.

Sözde laflarla STK’ların yanında olduklarını ifade eden Kadıköy Belediyesi başkanı ve İBB başkan vekili bu operasyonda sıkı bir iş birliği yaparak tüketicilere yönelik bu zulmü hayata geçirmişlerdir. Elbette hukukun bize tanıdığı haklarımızı kullanıyoruz, elbette sahte demokrasi havarilerinin maskelerini düşürmeye devam ediyoruz.

Kadıköy meydanına beton at taş döşe uygulamasıyla ağaçları kıran, kurutan ve yeşili ortadan kaldıran ve tüketicilerin hak aramasının önünü kesen bu Vandallara şunu söylüyoruz. Sizler engerek ve çıyanlardan daha tehlikelisiniz, sizler tüketicinin haklarına göz koyanlarsınız, sizler tüketicinin düşmanısınız.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ YALNIZ DEĞİLDİR.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF)

Birleşik Tüketiciler Federasyonu (BTF)

Çevre ve Tüketici Federasyonu (ÇETÜF)

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER)

Tüketici Dayanışma Birliği Derneği (TÜKOBİR)

Tüketici Dayanışma Derneği (TÜDADER)

Tüketici Hukuku Derneği (THD)

Bilinçli ve Örgütlü Tüketici Derneği (BİLTÜDER)

Keçiören Bilinçli Tüketici Derneği (KBTD)

Tüketiciye Destek Derneği (TÜDED)

Sarıyer Bilinçli Tüketici Derneği (Sarıyer BTD)

Toplumsal Gelişim, Tüketici ve Kültür Derneği (TOGEL)