Fenerbahçe Kadıköy’de Göztepe’ye yenildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’ye 2-1 yenildi ve Galatasaray derbisinin ardından üst üste 2. kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, Galatasaray derbisinin ardından ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 16 puanda kalarak liderin 9 puan gerisine düştü.

Matteo Guendouzi, 2. golünü attı

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, müsabakanın 45+1. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Romelu Lukaku’nun sırtı dönük verdiği pasta ceza yayından bekletmeden vuruşunu yapan Guendouzi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 27 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki gol sayısını 2’ye çıkardı. Matteo Guendouzi, ilk golünü 8-0’lik Eyüpspor karşısında kaydetmişti.