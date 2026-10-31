Yunus Akgün’ü yeterince övmüyoruz, Yeni Icardi: Aleksey Batrakov!

Galatasaray’ın öz kaynaklarından yetişen Yunus Akgün her maç klasını konuşturuyor.

Son oynanan Konyaspor maçında da attığı gol, muazzamdı.

Bir takımın alt yapısından yetişip, A takıma çıkan çoğu oyuncu, bana katılmayabilirsiniz ama pek değer görmez.

Futbol dışında birçok iş yerinde de bu böyledir, eski çalışan değer görmez ama sonradan gelin iyi maaş alır, değer görür.

Yunus’da da durum bu. Her maç müthiş mücadeleye rağmen kıymet verilmiyor, değer görmüyor. Yeterince övülmüyor.

Yeni Icardi: Aleksey Batrakov

Galatasaray taraftarı onu çok sevdi.

Rus yıldız Batrakov, günden güne takıma ısınıyor ve tabii taraftarda ona.

En son Mauro Icardi’ye böyle bir sevgi vardı, Victor Osimhen’i bir kenara bırakırsak Batrakov adına da taraftar yakında onunla özdeşleşen şarkılar yapar, her maç tribüne çağırır, besteler üretir.

Galatasaray geleceği harika bir yatırım yaptı…