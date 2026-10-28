Barış Manço’ya benzetilen Murat Bolat’tan Yeni Hit “Dönsün Devran”

Türk müziğinin unutulmaz efsanesi Barış Manço, yıllar sonra adeta kopyası olan genç bir müzisyenle yeniden gündemde. Sanatçıya olan inanılmaz benzerliğiyle sosyal medyanın ve sokaktakilerin adeta gözlerine inanamadığı Murat Bolat, yeni teklisi “Dönsün Devran” ile müzik dünyasında fırtına estirmeye hazırlanıyor.



​Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden ilham alan ve tarzıyla efsane sanatçı Barış Manço’nun yaşayan ikizi olarak gösterilen müzisyen Murat Bolat, kariyerindeki iddialı adımlarına bir yenisini ekledi. Üsküdar’da dünyaya gelen ve çocukluk yıllarından bu yana bağlama eşliğinde türkülerle, ardından da Anadolu rock kültürüyle büyüyen Bolat; Cem Karaca, Erkin Koray ve özellikle Barış Manço gibi dev isimlerden etkilendiğini her fırsatta dile getiriyor. 15 yaşından bu yana saçlarını uzatarak o dönemin ruhunu bugüne taşıyan genç yetenek, müziğinde Aşık Veysel ekolünü benimsiyor.

​”Dönsün Devran” Dijital Platformlarda!

​”Revan” ve “Senin Olmam Gerek” adlı başarılı çalışmalarının ardından müzikseverlerle buluşturduğu üçüncü teklisi “Dönsün Devran”, Şeker Yapım etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

​Sözleri tamamen kendisine ait olan şarkının aranjesini, başarılı müzisyen Serhat Ufuk Güner ile birlikte üstlenen Bolat, klip çekimlerinde de kılı kırk yardı. Kendi imkânlarıyla İzmit Mazi Cafe’de gerçekleşen samimi ve nostaljik klip çekimlerinde sanatçı, yönetmen koltuğunu yakın arkadaşları Enes Yeşilyurt ve Muhammed Doğan ile paylaştı.

​”Amacım Taklit Değil, Onun Anısını Yaşatmak”

​Fiziki benzerliği ve uzun yıllardır büyük bir bir inançla sürdürdüğü Barış Manço Tribute projesi sayesinde halktan ve hayranlardan yoğun bir ilgi gördüğünü belirten Murat Bolat, asıl amacının taklitçilik olmadığını vurguluyor:

​”Onun adını unutturmamak ve anısını yaşatmak için bu projeyi yürütüyorum. İnsanlar konser sonunda bana sarıldıklarında aslında Barış Abiye olan özlemlerine sarılıyorlar. Ancak benim asıl hedefim, kendi özgün üretimlerimle ve tarzımla bu yolda yürümek.”

​7’den 77’ye herkesin sevgisini kazanan Barış Manço’nun mirasını hem fiziksel duruşu hem de müziğe olan tutkusuyla yaşatmaya devam eden Murat Bolat, magazin kulislerinde son dönemin en çok konuşulan ismi olmaya aday…