Ayşe Ünlüce Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçiminde 417 oy alarak göreve seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, seçim sonrasında yaptığı açıklamada birlik, beraberlik, demokrasi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi mesajı verdi.

Ünlüce, kendisine destek veren belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni görevini büyük bir onur ve sorumlulukla üstlendiğini belirtti.

“Kazanan Türkiye’mizin Tüm Belediyeleridir!”

Ankara’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından açıklama yapan Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği’nin temelinde birlik ve dayanışma anlayışının bulunduğunu vurguladı. Şehir veya siyasi parti ayrımı yapmadan bütün belediyelerin güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Ünlüce, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için ortak çalışma ve iş birliğinin önemini dile getirdi.