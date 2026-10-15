Yazar İkbal Kaynar’ın “Öpüyorum çocuk kalbinizden” kitabı raflarda

Kadıköylü şair/yazar İkbal Kaynar, üçüncü şiir kitabı “Öpüyorum Çocuk Kalbinizden” ile okurlarının karşısında. Artshop Yayınevi etiketiyle çıkan kitapta 27 şiir yer almakta olup, kapak tasarımı Fethi Atalar’a ait. 6 Şubat depreminin derin izlerinden kadına yönelik şiddete; çocuk haklarından iş cinayetlerine, öğretmenlerin mücadelesinden doğanın feryadına ve İstanbul’un kültürel belleğine kadar pek çok temayı merkezine alan bu şiirler, yalnızca toplumsal trajedilerin kaydını tutmuyor; tüm bu kederin ortasında umudun da sesini yükseltiyor.

Kaynar yeni kitabı hakkında şunları söyledi:

“Hep acılardan bahsedip karamsarlığa teslim olursak, hayatı bir arabeske çeviririz. Oysa bizi güçlü kılan; uzanan sıcacık bir dost eli, aniden açan bir çiçeğin kokusudur. Hayata pozitif bakmak, direnmenin en gerçek yoludur. Her şey yaşanası bir dünya için. Umarım, kitabı okuyanların kalplerinde bir ışık; yüzlerinde bir gülümseme belirir.”

Kitabın arka kapak yazısı şöyle:

“Öpüyorum Çocuk Kalbinizden”

Nehirler varamadan denize

Tebeşirin izi tahtada

Sıralarda sesinin yankısı kaldı

Karıncalar ezildi, dallar kırıldı

Vardan, ahlak sınıfta kaldı

Onun adı öğretmen,

Usanmaz, konuverir omzunuza

Çiçekler de ağlar böyle zamanlarda

Yine de unutmaz açmayı her sonbaharda

“Öpüyorum Çocuk Kalbinizden”, seçkin kitap evlerinden ve online kitap satış sitelerinden temin edilebilir.

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