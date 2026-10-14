ATAŞEHİR BELEDİYESİ 2027 MALİ YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Ataşehir Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşüldü, 12 milyar TL’lik 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ataşehir Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan V. Serdar Orhan’ın başkanlığında yapılan Ataşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 4. toplantısında, bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında, 15 maddeden oluşan bütçe kararnamesinin maddeleri 30’ar oyla kabul edildi.

Yapılan oylamada, gider bütçesi olarak 12 milyar Türk Lirası kabul edildi.

Başkan V. Serdar Orhan: “Partizanlığa Geçit Vermeyeceğiz”

Bütçe kabulünün ardından teşekkür konuşması yapan Ataşehir Belediye Başkan V. Serdar Orhan, belediyenin yönetim sürecine ve kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara değindi.

Hukukun üstünlüğüne güvendiklerini belirterek yargı sürecinin bir an önce tamamlanmasını temenni ettiklerini söyleyen Orhan, belediye çalışanlarının işi, ekmeği ve alın teri üzerinden siyasi ayrımcılık yapılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Hukukun Üstünlüğüne Güveniyoruz”

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan V. Serdar Orhan, sürecin hukuk çerçevesinde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti ve bu sürecin ardından başkanlık makamına ilişkin anahtarı gönül rahatlığıyla takdim edebileceklerini belirterek, o zamana kadar Ataşehir halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“İşimiz Kimsenin Ekmeğiyle, Alın Teriyle Değil”

Belediye çalışanlarına yönelik yaklaşım konusunda net mesajlar veren Orhan, partizanlığa karşı olduklarını vurguladı. Hiç kimsenin siyasi görüşü nedeniyle işiyle, gücüyle ve ekmeğiyle ilgili bir kaygı yaşamaması gerektiğini belirten Orhan, bu tutumun yalnızca diğer siyasi partiler için değil, kendi partileri için de geçerli olduğunu ifade etti.

Orhan, “Bir AK Partili partizanlık yapsa da karşısında dururuz, bir CHP’li yapsa da karşısında dururuz” diyerek ayrımcılığa karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

“Ataşehir’e Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz”

Kamuoyunda yanlış algıların oluştuğuna dikkat çeken Başkan V. Serdar Orhan, açıklamalarında hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin hem de belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Orhan, kendilerine iletilen olumlu değerlendirmeler dolayısıyla teşekkür ederek, Meclis toplantısını sonlandırdı.