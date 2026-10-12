Ders Vermek, Ders Almak

Değerli Okurlarım.

Toplumun en büyük yanılgısı, öğütleri yalnızca başkalarına yöneltmektir. Oysa her öğüt, önce sahibini sınar. Yazdığım bu satırlar, hem size hem bana ayna olsun: çünkü ders vermek, aynı zamanda ders almaktır.

Bugün değerlerimizi tüketiyor, vefayı unutuyor, bereketi küçümsüyoruz. Oysa toplumun hafızası bireyin vicdanıyla başlar. Kendine ders vermeyen, başkasına ders veremez. Kendini düşündürmeyen, başkasını düşündüremez.

Hayatımızda ders almaya,

uyanmaya, hatırlamaya, köklerimize yeniden dönmeye ne dersiniz. Çünkü hakikat, ancak birlikte ders alıp ders verdiğimizde çoğalır. Sağlıklı günler dilerim sizlere.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul