Zamanın ve Gerçekliğin Sınırlarında Bir Yolculuk: “ASLINDA KAŞIK YOK” Prömiyerini Gerçekleştirdi

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Özgür Özdural’ın kaleme aldığı ve usta rejisör Ali Atilla Şendil’in sahneye koyduğu “ASLINDA KAŞIK YOK” adlı yeni yapımıyla prömiyerini yaptı ve seyircisini zihinsel sınırları zorlayan çarpıcı bir yolculuğa çıkardı. 1 Ekim 2026 tarihinde Mecidiyeköy Büyük Sahne’de perde açan oyun, zaman, hafıza ve varoluş kavramlarını zengin bir tarihsel atmosfer eşliğinde sahneye taşıdı.

Alışılmış Bir Düzenin Çözülüşü ve Zor Sorular

Zamanın ve gerçekliğin sınırlarında anlatılan bu sıra dışı hikâye; tam 56 yıldır aynı düzenin ve rutinin içinde sadakatle görevini sürdüren bir kâhyanın dünyasını odağına aldı. Alışılmışın tamamen dışında gelişen olaylar zinciriyle birlikte kâhya, kendini hem geçmişi hem de varlığı sorgulatan, cevaplanması son derece güç sorularla karşı karşıya buldu. Farklı çağlardan simge figürlerin aynı düzlemde buluştuğu oyun; insanın gerçeklik algısını, belleğin güvenilirliğini ve kabul edilmiş doğruların ardındaki boşluğu sarsıcı bir kurguyla seyirciye aktardı

Görsel ve İşitsel Zenginlik Sunan Yaratıcı Kadro

Oyunun çok katmanlı atmosferini yansıtan dekor tasarımı Nur Sinem Mete’nin, dönemsel çeşitliliği sahneye taşıyan kostüm tasarımı Dilek Kaplan’ın imzasını taşıdı. Sahnedeki dramatik gerilimi ve gizemi pekiştiren ışık tasarımı Akın Yılmaz tarafından gerçekleştirilirken; yapımın özgün müzikleri ve hareket tasarımı Yasemin Su Şendil’e aitti. Rejinin koordinasyonunda yönetmen yardımcılığını Ferhat Işıktaş üstlenirken, ışık tasarım asistanlığını Seda Yılmaz, reji asistanlığını ise Melodi Özkazanç yürüttü.