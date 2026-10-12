“AHVAL” SETİNDE SARA VE ÖMER RÜZGÂRI

Argeus Film yapımcılığında hayata geçen ve yönetmen koltuğunda Metin Uluşal’ın oturduğu psikolojik gerilim türündeki “Ahval” filmi, kurgu ve montaj masasında vizyon için geri sayıma başladı.

​Başrollerini Ufuk Özkan, Hülya Diken ve Şahin İmamaliyev’in paylaştığı dev yapımda; tüm set ekibinin sevgilisi haline gelen çocuk oyuncular Sara Yılmaz ve Ömer Toprak Yılmaz kardeşler sergiledikleri performansla göz doldurdu. Yaşlarının çok ötesindeki oyunculuk yetenekleriyle disiplinli bir çalışmaya imza atan minik yıldızlar, tecrübeli isimlerden tam not aldı.

​Ufuk Özkan: “En İyi Oyuncular Çocuklar!”

​Filmin başrol oyuncusu ve ekranların tecrübeli ismi Ufuk Özkan, minik rol arkadaşlarına övgüler yağdırarak: “En iyi oyuncular her zaman çocuklardır. Onlar kadar doğal oynayan kimse yok ve onları asla bir kalıba sokamazsınız. En doğal halleriyle işlerini yapıyorlar, bu yüzden sette çocuk oyuncularla birlikte olmayı çok seviyorum” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

​Yönetmenden Kehanet Gibi Yorum: “Bu Kardeşler Çok Konuşulacak!”

​Filmin hem senaryosunu yazan hem de yönetmenliğini üstlenen Metin Uluşal ise beyaz perdeye damga vuracak bu iki yeteneğe dikkat çekerek: “Ahval’in küçük yıldızları mutlaka izlenmeli. Eminim ki filmi izleyen herkes Sara Yılmaz ve Ömer Toprak Yılmaz kardeşleri konuşacak” dedi.

​Set arasındaki neşeli anları ve disiplinli temposuyla çekimleri tamamlanan “Ahval”, gerilim dolu hikayesi ve ezber bozan çocuk oyuncu performanslarıyla vizyona girmek için gün sayıyor.