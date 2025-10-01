Şehirde Doğallığın İzini Sürmek …

ŞEHİRDE Doğallığın İzini Sürmek …

Modern şehirler, hızın ve tüketimin ritmiyle örülmüş gibi görünse de, her köşe başında bir doğallık kırıntısı saklıdır. Bir eski bakkalın rafında, bir yaşlı komşunun balkonundaki fesleğende, ya da bir semt pazarında sabahın erken saatlerinde tezgâha dizilen köy yumurtasında…

Doğallık, şehirden tamamen çekilmedi; sadece sessizleşti.

Bugün İstanbul’un kalbinde, Kadıköy’ün sokaklarında yürürken, geçmişin izlerini taşıyan bir doğallıkla karşılaşmak hâlâ mümkün.Nasifoğulları Doğal ve Organik ürünleri bu geleneğin izlerini sürdürmektedir. Ama bu izleri sürmek, bir farkındalık meselesi. Gözümüz alışveriş merkezlerine, kulaklarımız trafik gürültüsüne alışmışken; bir çınar ağacının gölgesinde durmak, bir köy ürünleri dükkânına uğramak, bir üreticinin hikâyesini dinlemek—bunlar artık birer bilinçli tercih.

İşte tam bu noktada Nasifoğulları Yöresel Doğal ve Organik Köy Ürünleri, şehirde doğallığın izini sürenler için bir durak, bir nefes, bir hatırlatma oluyor. Sadece ürün sunmuyor; bir yaşam biçimini, bir kültürel mirası, bir vefa duygusunu yaşatıyor. Her kavanozda bir köy sabahı, her peynirde bir annenin emeği, her zeytinde bir toprağın duası var.

Doğallık şehirden silinmedi. Biz onu yeniden görmeyi seçtiğimizde, yeniden yaşatmayı dilediğimizde; o, en beklenmedik anda karşımıza çıkar. Bir yazının satırlarında, bir dostun sohbetinde, bir dost meclisinin sofrasında …

Neşat Yalçın Nasifoğulları yöresel Doğal ve Organik ürünleri.