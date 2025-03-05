Doğal ve Organik Gıdalar: İnsan Yaşamının Vicdanı

Endüstriyel gıdalar, raf ömrü uzasın diye kimyasallarla donatılmış, hızla üretilsin diye doğadan koparılmış ürünlerdir. Oysa insanın özü doğadır. Toprağın kokusunu, mevsimin ritmini, annenin elinden çıkan yemeğin sıcaklığını unuttuğumuzda, sadece sağlığımızı değil, ruhumuzu da kaybederiz.

Doğal ve organik gıdalar, sadece bir beslenme tercihi değil; bir yaşam felsefesidir.

Bu ürünler, toprağa saygı duyan çiftçilerin emeğiyle, kimyasal değil sevgiyle büyütülür. Her biri bir hikâye taşır: bir köyün sabahına, bir annenin duasına, bir çocuğun gülüşüne dair.

Endüstriyel gıdalar hızlıdır, ucuzdur, pratiktir. Ama ruhsuzdur.

Organik gıdalar ise sabır ister, emek ister, vefa ister. Çünkü doğa acele etmez. Her şey zamanında olur. Ve o zaman geldiğinde, bir domatesin tadı çocukluğumuzu hatırlatır. Bir zeytinin tuzu, Ege’nin rüzgârını getirir soframıza.Bir peynirin Tadı yaylaları hatırlatır

Çobanın sarıkızın sımsıcak sütündeki emeğini,yaylaların soğuk gecelerinde üşüyen kalbin sıcaklığını huzuru hatırlatır.

Bu yüzden biz, sadece bedenimizi değil, vicdanımızı da beslemek istiyorsak; doğal olanı seçmeliyiz.

Çünkü doğallık, insanın kendine dönmesidir.

Organik ürünler, sadece sağlıklı değil; anlamlıdır.

Her lokmada bir teşekkür, her yudumda bir dua vardır.

Endüstriyel gıdalarla yaşamak, hızla tükenmek demektir.

Doğal gıdalarla yaşamak ise, yavaşça kök salmak…

Ve kök salan her insan, hem kendine hem dünyaya iyi gelir.

Neşat Yalçın Nasifoğulları yöresel Doğal ve Organik köy ürünleri Kadıköy Istanbul