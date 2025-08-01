Opel Erdemir’de 33 yıllık servis hizmeti ”güvencede”

İş Adamı, Erdemirler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir’in katma değer kattığı Opel Erdemir’in tecrübeli Erzurum Servis Müdürü Erkan Erdemir, yaz tatilinde uzun yola çıkacak araç sürücülerinin periyodik bakımlarını yaptırmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İnsan sağlığına verilen önemin araç bakıma da önem verilmesi konusunda tecrübelerini aktaran Opel Erdemir Servis Müdürü Erkan Erdemir, araçlardaki bakımın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Serviste 35 çalışanın randevu sistemi ile hizmet verdiğine vurgu yapan Erdemir, araç bakımlarının ihmal edilmemesi konusunda uyardı. Erdemir ile röportajımızda şu önemli bilgeleri aktardı:

”EN DEĞERLİ VARLIK OLAN İNSANIMIZI TAŞIYORUZ”!

”Yetkili servis denilince aklınıza her zaman pahalı olarak gelmemeli. Bazen öyle kampanyalar oluyor ki, fiyatlar neredeyse özel servislere yakın oluyor. Bu gibi durumlarda hiç düşünmeden yetkili servisi tercih edebilirsiniz. Sorumluluğumuz ile birlikte en değerli varlık olan insanı taşıyoruz. Çok tecrübeli kadromuz var. Yetkili servisimizde Bilgisayarlı arıza tespit cihazı, Eurorepar garanti kapsamı ve güvencesi altında tüm araçlarımıza Check-Up bakımını yapıyoruz. Özellikle araç sahiplerinin bilinçsizce korunmadan motor yıkama, motor elektronik beyin hafızasına ciddi zarar vererek ciddi bir şekilde yüksek maliyet masraflarına yol açmaktadır.”

”UZUN ARAÇ ÖMRÜ”

”Bildiğimiz üzere otomobiller de aynı biz insanlar gibi bakıma ihtiyaç duyarlar. Nasıl ki biz hasta olduğumuzda veya check-up (genel sağlık muayenesi) yaptırmak istediğimizde hastaneye gideriz işte aynı şekilde otomobillerimizi de arıza verdiklerinde, hasar oluştuğunda yahut periyodik bakım zamanı geldiği vakit servise götürürüz.

Otomobilinizin bakım programını takip ederek motor, şanzıman sistemi, aktarma organı gibi onarımı maliyetli bileşenlerin arızalanmasını önlemeye yardımcı olursunuz. Ayrıca araç bakımı, motorunuzun ve aracınızın motorun ve aracınızın ömrünü uzatan diğer bileşenlerin aşınmasını ve yıpranmasını azaltır. Servisimizde Her marka ve modelde bütün araçların mekanik tamirini, yapıyor, bakımlarını gerçekleştiriyoruz.

Bu sebeple yola çıkmadan önce aracın periyodik bakımının ve genel kontrollerinin yapılması hayati önem taşır. Motor yağı, antifriz, fren hidroliği, lastik basıncı ve diş derinlikleri gibi temel unsurlar mutlaka kontrol edilmelidir. Fren sistemleri, akü durumu ve far aydınlatma sistemleri gibi kritik noktalarda gözden geçirilmelidir. Ayrıca aracınızda mutlaka yangın söndürücü, ilk yardım çantası, reflektör, takviye kablosu ve bijon anahtarı gibi ekipmanlar bulunmalıdır. Servisimizde müşterilerimize her sezon düşük maliyetli bakım hizmeti veriyoruz.”

”NEDEN YETKİLİ SERVİS”!

”Ürününüzü satın aldığınız markanın onayladığı ve eğittiği teknisyenler tarafından tamir edilmesi, hem ürünün ömrünü uzatır hem de olası hataları minimize eder. Yetkili servisler, yalnızca garanti süresi boyunca değil, garanti sonrası da güvenilir hizmet sunarak ürününüzün ilk günkü performansına dönmesini sağlar. Ayrıca yetkili servislerde çalışan teknik personelin çok daha profesyonel olması gerekiyor. Daha doğrusu burada çalışan teknikerler doğrudan üretici firma tarafından eğitime tabi tutuluyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla hem teknik eğitimlere önem veriyoruz hem de servis süreci konusunda özveriyle çalışıyoruz. Tecrübeli ve uzman servis personel tarafından aracınızın sorunları çabuk ve etkili bir şekilde teşhis edilir, tam zamanında çözüme kavuşturulur. Yüksek teknolojili yeni nesil araçların bakımı özel uzmanlık ve ekipman gerektirdiğinden servislerimizde her zaman en güncel ve orijinal cihazlar bulundurulmaktadır.

Yetkili servisler, özellere göre daha kurumsal çalışırlar. Şikâyet mekanizması bu servislerde her zaman daha iyi işler. Ayrıca değiştirilen parçalara ‘parça garantisi’ verilir. Yani otomobil garantiden çıkmış olsa bile parça garantisi devam ettiği sürece ücretsiz olarak değiştirilebilir.

”YÜKSEK ARAÇ DEĞERİ ÖNEMLİ”

”Bakımlı bir araba ile bakımları ihmal edilmiş araba arasında büyük fark vardır. İkinci el araç alıcıları için satın alma koşullarından birisi de estetik görünüşün yanında araca ne kadar iyi bakıldığıdır. Aracınızın bakımlarını zamanında yaptırırsanız, otomobiliniz yüksek bir piyasa değerine ve hızlı satış şansına sahip olur.

”SERVİS SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ”!

”Unutulmaması gereken en önemli nokta; tasarruf yapayım diye özel servise götürdüğümüz otomobiller, daha büyük sorun çıkartıp ileride daha fazla masrafa neden olabilir. Bu yüzden servis seçimi çok önemli. Garantinin devamı için tüm işlemler de yetkili servis her zaman daha mantıklı olacaktır. Bir önemli nokta daha var. Garantisi devam eden otomobilinizi, orijinal yedek parça kullanan özel servise götürdüğünüzü varsayalım. Yedek parça orijinal dahi olsa yapılacak en ufak bir işçilik hatasında otomobiliniz yine garanti dışı kalabilir. Bu nedenle garantisi devam eden otomobiller için en mantıklı tercih yetkili servis.

Otomobilinizin genel bakımları, muayeneleri, karşılaşılan kötü sürprizler, arızalar, kazalar gibi nedenlerle ziyaret ettiğiniz oto servisler, konforlu ve özellikle de güvenli sürüş için çok önemlidir. Aracınıza ne kadar önem verirseniz verin ne kadar dikkat ederseniz edin, araçlarınız zaman zaman arızalanabilir. Oto servis seçiminde en önemli şey güvendir.

”MÜŞTERİLERİMİZİN GÖSTERDİĞİ GÜVENE LAYIK OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Öncelikle Opel Erdemir olarak, 33’ncü yılımızda hizmet çatısı altında bizleri tercihlerinde yalnız bırakmayan kıymetli müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çalışanlarımız, servis çalışanlarımız adına Yönetim Kurulu Bakanımız Sayın Yüksel Erdemir’e, Erdemirler Grup Genel Müdürü Adem Erdemir’e bize gösterdiği kaliteli ve samimi hizmet vizyonu anlayışına teşekkür ediyorum.

Opel Erdemir olarak sunduğumuz üstün servis hizmeti ve yüksek yedek parça bulunabilirliği ile destekliyoruz. Fedakarca, titiz ve özenle çalışan tecrübeli kadromuzla müşterilerimizin göstermiş olduğu güvene, çalışma disiplinliğimizle, kaliteli hizmet politikamızla layık olmayı sürdüreceğiz.’

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