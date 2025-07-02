ÖTV Düzenlemesine İlişkin Değerlendirme/Görüşler
Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş/ÖTV Düzenlemesine İlişkin Değerlendirme/Görüşler
- Yeni ÖTV sisteminin etkileri, ikinci el otomobil piyasasını doğrudan etkileyecektir. Otomerkezi.net olarak, yapılan düzenlemeyi hem fiyat dengeleri hem de tüketici davranışları açısından çok boyutlu değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, yeni ÖTV oranlarının sektöre yansımasını şu başlıklarla özetleyebiliriz:
- Özellikle 650.000 TL ve üzeri matraha sahip modellerin %75-80 bandına, orta ve üst segmentlerin ise %90-100-170 ÖTV dilimlerine kayması bekleniyor.
- KDV ile düşünüldüğünde bu durum, belirli model sıfır araç fiyatlarında %12 ila %24 arasında artışa denk geliyor. Bu artışın parasal karşılığı segmentine göre 150.000 TL ile 300.000 TL arasında bir zam anlamına gelmekte.
- Giriş seviyesi ve orta seviye A-B-C segmenti bazı otomobillerin fiyatlarında ise 40-60 bin TL ortalamasında indirim yaşanıyor.
- Belirli marka ve model sıfır araçların ulaşılabilirliğinin düşmesi, tüketiciyi doğrudan ikinci el araçlara yöneltecektir. Bu talep artışı, ikinci el fiyatlarında orta vadede yüzde 5 ile yüzde 8 bandında bir yükseliş baskısı yaratabilir. Özellikle temiz, uygun fiyatlı araçların çok daha hızlı satılması bekleniyor.
- Elektrikli araçlarda artık ÖTV oranı yüzde 25’ten başlasa da matrahlar düşük kalırsa bazı elektrikli modeller hâlâ avantajlı olabiliyor. Genel fiyat artışları nedeniyle elektrikli ikinci el araçlara da ilgiyi artacaktır.
- Yeni ÖTV sistemi, kısa vadede fiyatları yukarı çekerken, ikinci el piyasasında hareketliliği hızlandıracak. Tüketici alışkanlıklarında kayma yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Bu süreçte şeffaf fiyatlama, hızlı reaksiyon ve stok yönetimi, ikinci el oyuncuları için daha da kritik hâle gelecektir.
📆 25 Temmuz 2025 Cuma 08:14 · 💬 0 yorum ·