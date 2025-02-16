Şile Belediyesi işyerlerine jeneratör hizmeti vermeye mi başladı?

Şile Belediyesi tarafından Ayazma Otoparkı olarak bilinen alanda 2025 yılı yaz sezonunda oluşturulan bazı seyyar işletmelerin enerji alamaması nedeniyle kişiye veya işletmeye özel mi bilinmez ama Şile Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü logolu aracın üzerinde jeneratörün bazı işyerlerine elektrik desteği sağladığı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenmiş ve sosyal medyaya düşmüş.

Peki gün boyu çalışan jeneratörün mazot ihtiyacı belediye tarafından mı karşılanıyor sorusunu sormamak mümkün değil?

Ancak işin güzeli bu jeneratör desteği herkese veriliyor mu yoksa kişiye özel mi diye CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya kamuoyu adına soruyoruz: “Mali sıkıntıya düşen ve elektriği kesilen her esnafa veya her eve bu hizmet verilecek mi? Yoksa kişi yada kişilere özelmi?”