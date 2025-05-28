KÜRESEL BEYİN AVCILARI İSTANBUL’DA BULUŞTU

TRANSEARCH International 2025 Küresel Zirvesi, İstanbul’da gerçekleştirildi. 43 ülkeden Yönetici Ortaklarının ve Global Konsey Üyelerinin katılımıyla düzenlenen Zirve, 2025 yılında Türkiye’yi uluslararası üst düzey insan kaynakları dünyasının odak noktası haline getirdi.

Üst düzey yönetici araştırma ve liderlik gelişimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından biri olan TRANSEARCH International, 2025 Küresel Zirvesi’ni 8-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirdi. 43 ülkeden gelen Yönetici Ortaklar ve Global Konsey Üyeleri, bu yılki zirvede “Connect. Challenge. Celebrate. – Birlikte ol. Güçlükleri aş. Başarıyı kutla.” teması altında bir araya geldi.

60’tan fazla ofisiyle dünya çapında faaliyet gösteren TRANSEARCH International’ın İstanbul’daki bu prestijli buluşmasına Türkiye ekibi ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca liderlik, organizasyonel kültür, dijital dönüşüm ve geleceğin yeteneklerinin iş dünyasına entegrasyonu gibi pek çok stratejik konu gündeme taşındı.

Zirvede ayrıca, TRANSEARCH’ün bilimsel altyapıya dayalı yetenek değerlendirme modeli olan Orxestra®, vaka analizleri üzerinden detaylı şekilde ele alındı. Modelin organizasyonel başarıya etkisi ve farklı pazarlardaki uygulanabilirliği, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Türkiye’den FLO Group’un İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çolak, şirketin “Great Place to Work” yolculuğunu ve bu süreçte elde edilen içgörülerin olduğu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Çolak’ın paylaştığı örnek uygulamalar ve kültürel dönüşüm yaklaşımları, global konuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan TRANSEARCH Türkiye Yönetici Ortağı Murat Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi: “Küresel buluşmamız yalnızca bilgiyi değil; farklı kültürleri, bakış açılarını ve gelecek vizyonunu da bir araya getirdi. ‘Connect. Challenge. Celebrate.’ teması bu anlamda oldukça kapsayıcıydı: Birlikte bağlantı kuruyor, birbirimizi düşünmeye ve güçlükleri aşmaya teşvik ediyor, başarılarımızı ise birlikte kutluyoruz. Küresel iş dünyasının yeni zorluklarla şekillendiği bir dönemde, İstanbul gibi kültürel açıdan zengin ve stratejik bir şehirde bir araya gelmek büyük bir ayrıcalıktı.”

TRANSEARCH International, organizasyonlara liderlik dönüşümü ve yetenek yönetimi alanlarında sürdürülebilir çözümler sunmaya ve iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.