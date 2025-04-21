SINIR KAPILARI KAPALI, GAZZE YENİDEN AKUT AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Yaklaşık iki aydır yardımların geçişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze halkı bir kez daha felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Sınır kapılarının kapanması sonucu Gazze’de faaliyetine devam eden Türk Kızılay aşevinin de gıda stoku azalıyor. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Gazze’ye acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.
İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık iki ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından bölgedeki insani felaket her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail güçlerinin 2 Mart itibariyle yardım sevkiyatını durdurduğu Gazze’de yüz binlerce insan yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.
Aşevinin gıda stoku azalıyor
Çatışmaların ilk gününden beri Gazze’deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay’ın yardım faaliyetleri sınır kapılarının kapanmasından olumsuz etkileniyor. Kızılay’ın Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stokları bu nedenle hızla azalıyor. Ateşkesin bozulmasıyla yeniden yükselişe geçen gıda enflasyonu ise yerelden gıda teminini zorlaştırıyor. Bölgede devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Türk Kızılay’ın içme suyu dağıtımı sağladığı su kaynakları da zarar gördü.
“Gazze’de ateşkes hayati bir ihtiyaç”
Ateşkes sonrası bölgede gitgide kötüleşen insani durumu değerlendiren Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları söyledi: “Gazze’deki insani felaket, tüm dünyanın gözü önünde bir buçuk yıldır devam ediyor. Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor. Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”
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