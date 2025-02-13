Kadıköy’de komşularının haber alamadığı yaşlı adamı itfaiye kurtardı

KADIKÖY’de haber alınamayan yaşlı adamın komşuları polis ekiplerine ihbarda bulundu.İtfaiye ekipleri tarafından evinde yarı baygın halde bulunan G.N. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay Kadıköy Fenerli Ahmet Sokak’da saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 8 katlı apartmanın 5’inci katından kavga sesleri geldiğini söyleyen bina sakinleri G.N.’nin evine gitti. Bir süre G.N.’ye seslenen apartman sakinleri yanıt alamadı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının içeriden kilitli olduğunun anlaşılması üzerine, itfaiye ekipleri merdivenli vinç yardımıyla balkondan daireye girdi. Ekipler içeri girdiklerinde 80 yaşındaki G.N.’yi yarı baygın halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan G.N.’nin dairede tek yaşadığı, daha önce komşuları tarafından yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
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